ZANMANG LOOPY×ZOZOTOWN限定♡可愛いコラボアイテム登場

韓国で大人気のキャラクター「ZANMANG LOOPY（じゃんまんるぴー）」とZOZOTOWNがコラボレーション♡限定オリジナルロゴをあしらったTシャツ、スウェット、アクリルチャームなど全11型が、2025年10月10日正午～10月31日までZOZOTOWN限定で受注販売されます。お届けは2025年12月下旬～2026年1月下旬予定で、冬のコーデにもぴったりなアイテムです。

注目のTシャツ＆スウェットで冬コーデ

RAINBOW LOGO Tシャツ

古着風Tシャツ

LOGO スウェット

刺繍 ZIPパーカー

RAINBOW LOGO Tシャツ（5,830円税込）や古着風Tシャツ（5,500円税込）、LOGOスウェット（8,250円税込）は、カラーも2色展開で選べるのが嬉しいポイント♡

デイリー使いに最適で、ZOZOTOWN限定ならではのオリジナルデザインです。刺繍ZIPパーカー（9,350円税込）もあり、冬のコーディネートを華やかに彩ります。

可愛い小物で日常に彩りをプラス

⽿付きニット帽

ハンドルポーチ

アクリルチャーム

缶バッジ5個セット

耳付きニット帽（4,180円税込）、ハンドルポーチ（4,180円税込）、アクリルチャーム（2,420円税込）や缶バッジ5個セット（2,750円税込）など、全11型の限定アイテムが登場♡

ちょっとしたギフトや自分用にもぴったりで、キャラクターの可愛らしさを日常に取り入れられます。

ZOZOTOWN限定・受注販売のポイント

受注販売期間は2025年10月10日正午～10月31日11:59まで。期間終了後に再販の可能性はあるものの、今だけの限定アイテムを手に入れるチャンスです♡

商品のお届けは2025年12月下旬～2026年1月下旬予定で、冬コーデやギフトにぴったりなアイテムが揃っています。

ZANMANG LOOPY×ZOZOTOWN限定アイテムを手に入れよう

韓国人気キャラクター「ZANMANG LOOPY」とZOZOTOWNの限定コラボアイテムは、Tシャツやスウェット、刺繍パーカー、耳付きニット帽など全11型となっています♡

受注販売は2025年10月10日正午～10月31日まで。お届けは12月下旬～1月下旬予定で、冬コーデやギフトにもぴったりの限定アイテムです♪