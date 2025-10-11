ZANMANG LOOPY×ZOZOTOWN限定♡可愛いコラボアイテム登場
韓国で大人気のキャラクター「ZANMANG LOOPY（じゃんまんるぴー）」とZOZOTOWNがコラボレーション♡限定オリジナルロゴをあしらったTシャツ、スウェット、アクリルチャームなど全11型が、2025年10月10日正午～10月31日までZOZOTOWN限定で受注販売されます。お届けは2025年12月下旬～2026年1月下旬予定で、冬のコーデにもぴったりなアイテムです。
注目のTシャツ＆スウェットで冬コーデ
RAINBOW LOGO Tシャツ
古着風Tシャツ
LOGO スウェット
刺繍 ZIPパーカー
RAINBOW LOGO Tシャツ（5,830円税込）や古着風Tシャツ（5,500円税込）、LOGOスウェット（8,250円税込）は、カラーも2色展開で選べるのが嬉しいポイント♡
デイリー使いに最適で、ZOZOTOWN限定ならではのオリジナルデザインです。刺繍ZIPパーカー（9,350円税込）もあり、冬のコーディネートを華やかに彩ります。
可愛い小物で日常に彩りをプラス
⽿付きニット帽
ハンドルポーチ
アクリルチャーム
缶バッジ5個セット
耳付きニット帽（4,180円税込）、ハンドルポーチ（4,180円税込）、アクリルチャーム（2,420円税込）や缶バッジ5個セット（2,750円税込）など、全11型の限定アイテムが登場♡
ちょっとしたギフトや自分用にもぴったりで、キャラクターの可愛らしさを日常に取り入れられます。
ZOZOTOWN限定・受注販売のポイント
受注販売期間は2025年10月10日正午～10月31日11:59まで。期間終了後に再販の可能性はあるものの、今だけの限定アイテムを手に入れるチャンスです♡
商品のお届けは2025年12月下旬～2026年1月下旬予定で、冬コーデやギフトにぴったりなアイテムが揃っています。
ZANMANG LOOPY×ZOZOTOWN限定アイテムを手に入れよう
韓国人気キャラクター「ZANMANG LOOPY」とZOZOTOWNの限定コラボアイテムは、Tシャツやスウェット、刺繍パーカー、耳付きニット帽など全11型となっています♡
受注販売は2025年10月10日正午～10月31日まで。お届けは12月下旬～1月下旬予定で、冬コーデやギフトにもぴったりの限定アイテムです♪