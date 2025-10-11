“30万円の自腹”を強いられた校長の告白。「わたしはどうすれば……」未納金問題の深刻な実態
公立学校の教職員が自分のお金で教育活動を支えている「教師の自腹」問題。これまで一般教員の実態に注目が集まることが多かったものの、実は校長や教頭といった管理職層も深刻な自腹を強いられていることが分かっている。
昇進によって職責が重くなるにつれ、性質や金額も変化していく“管理職特有の自腹の実態”とは、どのようなものなのか。書籍『教師の自腹』（福嶋尚子・胗澤靖明・古殿真大 著）から一部抜粋・編集し、紹介しよう。
旅費は正規教員と同水準ではあるが、非正規教員や事務職員よりは発生率が高く、弁償・代償のほうではどの職種よりも発生率が高い。
なぜこのようなことが起こるのか。校長・教頭・副校長・主幹教諭・指導教諭を一くくりで論じることは難しいため、ここでは校長を例にとって考えてみたい。
校長の1日の業務は、学校関係者以外はもちろん、たとえ学校関係者であってもなかなかイメージが難しい。
旅費に関わる自腹が正規教員と発生率が同水準であることから、出張の回数は比較的多い。
ある高等学校の校長の1日の行動を丹念な記録で明らかにした研究によれば、出張に伴う会合への「参加・列席」は5.4％（年間15万7715分中8530分）、出張先への「移動」は10.0％（年間1万5740分）、関係者との「会食」は3.4％（年間5290分）だという（※1）。
いわば全体の2割ほどが校外への出張を占めているということであり、これに基づけば、学校ごとに配当された旅費が、年度末に足りなくなり、自腹になることが増えるのではないだろうか。
もう少し詳しくみてみると、本調査では、正規教員の旅費に関わる自腹は家庭訪問等の近距離のものが多かったが、校長ら管理職層の旅費に関わる自腹では、宿泊を伴う遠方への出張やタクシーを利用した場合、そして出席しなければいけない会合に付属している会食などがみられた。
全国大会などは都道府県からの参加人数を割り当てられていたり、輪番制であったりして、意に反した参加が強制されることもある。
そのため、旅費が足りないことやいいだしづらいこともあるかもしれない。つまり、正規教員の旅費に関わる自腹と、校長ら管理職層の旅費に関わるそれとでは、少し性格が異なるといえ、発生率は同水準であるが、自腹額については管理職層のほうが高額になりがちだろう。
他方で、弁償・代償のための自腹が他の職層よりも管理職層で多いのはなぜだろうか。
担任や担当者であるからといって保護者の未納分や破損した備品の修繕費用を負担させるのを忍びないと思う校長らが、これを代わりに負担しているパターンではないだろうか。ヒアリングしたなかでは、管理職手当をもらっている責務だと語る校長もいた。
さらにもう一つあり得る自腹のパターンは、学校での保護者負担金の管理の側面に属する。
多くの小・中学校では教材費や修学旅行の費用はもちろん、給食費についても保護者から集金したお金を校長個人名義の銀行口座で管理していることが多い。この方式を私会計（しかいけい）という。
この私会計による徴収金の管理方式を採っていると、保護者の未納分があっても、校長個人名義の銀行口座から教材代や修学旅行の代金、給食の食材料費を支出することになる。
その結果、年度末まで未納が続くと、残高不足の状態となり、支払いができなくなる。未納を回収するか自腹を切るかという選択を迫られる。
このようにみてくると、校長ら管理職層になっても、職務の変化と合わせて自腹の種類は変わりながら自腹はなくならないままであることが推測できる。しかも校長ら管理職層はその行動範囲が広く、所掌する職分が広くなる分自腹の金額も上がりやすいのだろう。
一般の教員にとってだけでなく、管理職層にとっても自腹は切実なものであることがわかる。
結果としては一時的かもしれないけど、戻ってくる保証のない自腹は30万円にも及んだんです――。A校長は、息を荒らげながら当時を振り返ってくれた。
校長としては初めての着任校であった。その高額自腹を切ったB校に着任して1年目の年度末、職員室では補助教材費の決算処理が進んでいた。
1・2年は修了式まで、3年はそれより前の卒業式までに決算を保護者に示す必要がある。
A校長が自腹を切ることになったのは、3年の未納分を補填するためだった。
A校長は続ける。
「その学年は未納と真剣に向き合わず、見てみぬふりをしていたんです。その結果がこれですよ」
どうやら、その学年は1年のときも2年のときも〈未納金と向き合わず〉〈集金した残金も返金せず〉に3年間を終えようとしていたようだ。
当然、残金を繰り越すだけでなく、〈未納金〉も繰り越されている状態にあり、それは大きく膨れ上がっていた。
収拾がつかなくなったのは、卒業式の前週……。
しかも該当学年からではなく、一緒にB校へ着任した事務職員からの報告であった。その事務職員曰（いわ）く、年末辺りから学年主任と未納情報を共有しながら、回収の必要性と逼迫（ひっぱく）性を訴えていたようだが、学年職員にはその危機的状況が伝わっていなかったようであった。
迫る卒業（期限）に向けて、どうしていくべきかという手段を考えていた矢先のこと。
A校長の顔は険しくなる。
「とりあえず、学年主任を呼び出し、状況を確認したんです。そしたら、なんとわたし（校長）の決裁を経ずに保護者へ決算書を配付してしまっていたことが発覚した。それだけでも問題なのに、未納金が納入された状態＝ある意味理想（想像）の決算書を通知していたのです」
それには各家庭への返金額も書かれているし、振込日もある。当然、未納状態ではそれを実行できない。決算書の訂正を配付しようとも考えたが、卒業式も迫っていた。
また、完納している家庭への返金を待たせるわけにもいかないし、卒業後に口座を解約されてしまっては返金手続きも困難になると考えた。
結果、キャッシュカード片手に30万円を引き出した。後日談だが、学年職員総出による未納回収で、十数万円は戻ってきたが、残りはうやむや……。
「こんなことになってしまうなんて。わたしはあのとき、どう対応していたらよかったんでしょうか……」
A校長はうつむいた。※当調査は2022年度の1年間での自腹を調査したもの
※1：森（2023）の論文は著者自身の記録に基づくもので、分析対象は一人、学校段階は高校であるため、本書が対象としている公立小・中学校の校長の働き方として一般化することは困難であることは申し添えておく。
＜参考引用文献＞森均「高等学校の校長の働き方について――１年間にわたる『校長の行動日誌』の集計結果を示したアンケート結果をもとに」「摂南大学教育学研究』19号、2023年、37-48頁。
【この書籍の執筆者】※肩書は本書執筆当時
福嶋尚子 プロフィール
千葉工業大学工学部教育センター准教授/「隠れ教育費」研究室チーフアナリスト。新潟大学教育人間科学部(当時)で教育行政学、教育法学、教育政策学を学び、修士課程を経て、2011年東京大学大学院教育学研究科の博士課程に進学。2015年度より千葉工業大学にて教職課程に助教として勤務し、2021年より准教授（現職）、教育行政学を担当。
胗澤靖明 プロフィール
埼玉県川口市立青木中学校事務主幹/「隠れ教育費」研究室チーフディレクター。県内の小・中学校に事務職員として勤務。「事務職員の仕事を事務室の外へ開き、教育社会問題の解決に教育事務領域から寄与する」をモットーに、教職員・保護者・子ども・地域、そして現代社会へ情報を発信。研究関心は、家庭の教育費負担・就学支援制度。
古殿真大 プロフィール
名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士後期課程院生/日本学術振興会特別研究員（DC2）。筑波大学人間学群教育学類で教育社会学を学び、名古屋大学大学院教育発達科学研究科の博士課程に進学。専門は教育社会学、障害児教育。教育に医療の知識がもち込まれることに関心を寄せ、とりわけ情緒障害に着目し、歴史的な観点から研究をしている。
(文:福嶋尚子・胗澤靖明・古殿真大)
