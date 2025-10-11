佐藤流司、うつ病＆パニック障害を公表 現在治療中で「以前の自分の人格は二度と戻って来ない」 舞台『呪術廻戦』虎杖役、『NARUTO』サスケ役の人気俳優
俳優の佐藤流司が11日、自身のXを更新し、去年の暮れにうつ病とパニック障害を患ったことを公表した。
Xでは「皆様にご心配とご迷惑をお掛けしております。大変申し訳御座いません。本日の朝、忙しいにも関わらず彼は快く引き受けてくれ、二人で書き直して参りました。皆様にご心配をおかけしないよう、写真も撮ってくれました。彼のサインを見に行って頂けたら光栄です」と切り出しながら、「私は去年の暮れに、うつ病とパニック障害を患いました」と突然の報告。
続けて「現在治療中では御座いますがなかなか難しく、以前の自分の人格は二度と戻って来ないのだと、日々感じます」とファンに伝えた。
この投稿をする前にSNS上では、SHIBUYA TSUTAYAに置かれたパネルにおいてサインの書き方が物議となっていた。佐藤は「その中で、外にいるときはそれをお見せしないよう、佐藤流司として振る舞うよう意識するあまり、今回のような度が過ぎた行動をしてしまったのだと思います」とし、「皆様の言葉を重く受け止め、今後は言動に細心の注意を払い、皆様を不快に思わせぬよう、周りに迷惑をかけぬよう、信頼して頂けるよう努めて生きて参ります。重ねてお詫び申し上げます、大変申し訳御座いませんでした」とお詫びした。
佐藤は舞台『呪術廻戦』主演・虎杖悠仁役、ライブ・スペクタクル『NARUTO』 うちはサスケ役、ミュージカル『刀剣乱舞』加州清光役、『笑ゥせぇるすまん』主演・喪黒福造役など2.5次元舞台を中心に活躍している人気俳優。
なお、ミュージカル『刀剣乱舞』× SHIBUYA TSUTAYAのサインの件について、佐藤のスタッフ公式Xでは「ミュージカル『刀剣乱舞』×SHIBUYA TSUTAYA サインの件について皆様にご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。高橋健介さんと、ミュージカル『刀剣乱舞』×SHIBUYA TSUTAYA のご協力をいただき、本日、サインを書き直させていただきました。作品を大切にする気持ちを忘れず、今後も、誠意をもって臨んでまいりたいと思います 何卒宜しくお願い致します」と報告している。
