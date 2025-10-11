中川翔子、生まれて1週間の双子を動画で紹介「全然タイプが違う」 兄は「パパ似」で弟は「私似」
タレントの中川翔子（40）が11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【退院】母子共に健康！…ですがボロボロです」と題した動画を投稿し、出産後の心境を告白するとともに、生まれて1週間の双子の様子も公開した。
【動画】兄は「パパ似」で弟は「私似」 生まれた双子たちを動画で紹介
動画の概要欄では「お腹の痛みと退院後の大変さと今後の不安でボロボロです…上手に伝えられずお蔵入りさせるか悩みましたが、産後の女性って大怪我を負った状態なのに子供のためなら頑張れちゃう！という事を知ってもらいたくて配信することにしました。気持ちが整理できておらず、感情のまましゃべっているところもありますが、産後のリアルな状況なのでお許しください」と説明。
動画の冒頭ではまず、中川が「無事に退院できました！よかった〜」と報告。出産直後は「1人になっても眠れなくって。赤ちゃん大丈夫かな？」と不安になっていたというが「色んな人が助けに行きますよって言ってくださって。当たり前なんですけど、双子を1人で育てるじゃなくて家族総力戦なんだなっていうことを（感じました）。それだったら恵まれてるじゃないと思って、『本当にありがとう』の気持ちが、不安とかを全部ぶっ飛ばしてくれた」と明かした。
そして退院した際には「外出た瞬間、ふわって風が吹いた感じがして。世界が塗り変わるというか、人生が塗り替わるというか、マジで1番大きい人生の転機なんだなって実感ました」といい、子どもたちのことについて考えることが多く「すっごい人生変わりました」としみじみ語った。
また動画の最後には、生まれて1週間の双子の姿も公開。中川は「お兄ちゃん髪フッサフサじゃない？くっきり二重でパパ似ですね。なんてイケメンなの？」とにんまり。さらに「全然タイプの違う弟くん。完全にこの子は私似。顔とか毎日変わるから、今だけのこの瞬間は残させてください！絶対君たちを命に代えても守っていく。世界がキラキラして見えちゃうな」と幸せな様子で語っていた。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
【動画】兄は「パパ似」で弟は「私似」 生まれた双子たちを動画で紹介
動画の概要欄では「お腹の痛みと退院後の大変さと今後の不安でボロボロです…上手に伝えられずお蔵入りさせるか悩みましたが、産後の女性って大怪我を負った状態なのに子供のためなら頑張れちゃう！という事を知ってもらいたくて配信することにしました。気持ちが整理できておらず、感情のまましゃべっているところもありますが、産後のリアルな状況なのでお許しください」と説明。
そして退院した際には「外出た瞬間、ふわって風が吹いた感じがして。世界が塗り変わるというか、人生が塗り替わるというか、マジで1番大きい人生の転機なんだなって実感ました」といい、子どもたちのことについて考えることが多く「すっごい人生変わりました」としみじみ語った。
また動画の最後には、生まれて1週間の双子の姿も公開。中川は「お兄ちゃん髪フッサフサじゃない？くっきり二重でパパ似ですね。なんてイケメンなの？」とにんまり。さらに「全然タイプの違う弟くん。完全にこの子は私似。顔とか毎日変わるから、今だけのこの瞬間は残させてください！絶対君たちを命に代えても守っていく。世界がキラキラして見えちゃうな」と幸せな様子で語っていた。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。