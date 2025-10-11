タレントの井森美幸（56）が11日、日本テレビ系「日テレ系クイズフェスティバル2025秋 〜豪華芸能人が平成の名物クイズに挑戦SP〜」（後7・00）に出演。早押しクイズでの衝撃回答でスタジオを笑わせた。

伝説のクイズ番組「マジカル頭脳パワー!!」「謎解きバトルTORE!」「クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!」から生まれた名物クイズに臨み、井森は早押しクイズ「マジカルシャウト」に登場。俳優の間宮祥太朗、女優の桜田ひより、タレントの手越祐也と対戦した。

「マジカルクロスワード」で「め?ん」と「う?こ」の「?」に入る文字は何と出題され、回答者が戸惑う中、「うんこ」と答えた井森。スタジオからは失笑が漏れた。

自らの回答に頭を抱えた井森だったが、MCの二宮和也から「ダメダメダメ」とダメ出しを受けた。腕をつかまれ、「タクシー1台呼んでください」と強制退場させられそうになると、すかさず、「帰りたくない！」「帰さないで。今日は帰さないで」「帰りたくない」と演技し、珍回答を笑いに変えた。

正解は「ろ」。「めろん」「うろこ」と説明された。回答席に戻った井森が「ちょっと待って。みんな思ったでしょ?」と訴えると、間宮と手越は大きくうなずいていた。