お笑いコンビ・セバスチャンの原田公志（ひろし、39）が11日、X（旧ツイッター）を更新。

この日、所属の松竹芸能が、膵臓（すいぞう）がんの治療のため、休養すると発表したことを受け「皆さんご心配おかけして申し訳ありません。復帰目指してしっかり治します！」とコメントし、復帰への強い意欲を見せた。

原田は、相方の阿部健一（40）とともに、フジテレビ系列のNBS長野放送の情報バラエティー番組「土曜はこれダネッ！」（土曜午後6時）にレギュラー出演中で、同番組の公式アカウントが「番組でも発表しましたが、はっちゃんが病気治療でしばらくの間、これダネッ！ をお休みすることになりました。その間、相方のあべちゃんが出演します」と、阿部が当面、スタジオに1人で出演すると報告した投稿に反応。「はっちゃんが1日も早く回復し、これダネッ！に戻ってくるのをスタッフ一同、待っております」との応援メッセージを受け「長野の皆さんご心配おかけして申し訳ないです！ 出来るだけ早く治して復帰します！ あべちゃんをよろしくお願いします！」とメッセージを送った。

松竹芸能は、原田の現状について「既に治療に入っており」と説明。セバスチャンの今後については「コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます」としている。