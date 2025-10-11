開幕連敗同士の対戦は琉球ゴールデンキングスに軍配…11人が得点を記録

10月11日に沖縄サントリーアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第2節が行われ、琉球ゴールデンキングスがアルバルク東京と対戦した。

琉球は岸本隆一の連続3ポイントシュートで開始から6－0のラン。ジャック・クーリーやアレックス・カークなどのインサイドでも得点を重ね、28－16と12点のリードを奪った。

第2クォーターは出場選手がバランス良く加点。相手を12得点に抑え、リードを26点に拡大した。

後半はA東京の反撃に遭うと、第4クォーター開始2分19秒に65－58と7点差。だが、岸本の“3点プレー”で再びリードを2ケタに戻すと、松脇圭志、クーリーも続き、A東京を突き放した。

琉球が最終スコア83－68で勝利を収め、今シーズン初白星を獲得。岸本が15得点、カークが13得点、クーリーが12得点、松脇が10得点と2ケタ得点を挙げたほか、1分29秒のプレータイムだった小針幸也を除き、11人がフィールドゴールを決めた。

一方、テーブス海に加え、ポイントガード兼シューティングガードの中村浩陸を欠いたA東京は、開幕3連敗を喫した。

■試合結果



琉球ゴールデンキングス 83－68 アルバルク東京



琉球｜28｜26｜11｜18｜＝83



東京｜16｜12｜19｜21｜＝68

【動画】琉球ゴールデンキングスvsアルバルク東京のハイライト