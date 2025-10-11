»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤¡½¡½¡£¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤ÊÊì¤ÈÌµ´Ø¿´¤ÎÉã¡¿¤µ¤è¤Ê¤éÂç·ù¤¤¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡
¡Ø¤µ¤è¤Ê¤éÂç·ù¤¤¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó ÆÇ¿Æ¤«¤é¤Î²òÊü¡Ù¡Ê¤ß¤Á¤«¡§¸¶ºî¡¢kanata¡§Ì¡²è¡¢¥ê¥¢¥³¥ß¡§´ë²è/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û
¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤ÊÊì¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âÊì¿Æ¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ß¤Á¤«¡£À®ÀÓÍ¥½¨¤Ê·»¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤«¤é¿ÊÏ©¡¢Ãå¤ëÉþ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¡¢Êì¿Æ¤Î°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ì¤ÐË½¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢Ã±¿ÈÉëÇ¤¤ÎÉã¿Æ¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡½¡½¡£ ¡Ø¤µ¤è¤Ê¤éÂç·ù¤¤¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó ÆÇ¿Æ¤«¤é¤Î²òÊü¡Ù¤Ï¡¢ÆÇ¿Æ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤¹Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ë¤ÏÉÔ²÷´¶¤òÈ¼¤¦ÉÁ¼Ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
