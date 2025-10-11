ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¡¹â»Ô¿Í»ö¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ÖÃÎ·Ã¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡¸øÌÀ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×ÌòÉÔºß¤ò»ØÅ¦¡ÖÊÒ¤ÃÊý¤Ë´ó¤ê²á¤®¤Æ¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¸µ´´»öÄ¹¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¡Ê68¡Ë¤¬11Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤Ë¤è¤ë¿Í»ö¤ò¡ÖÃÎ·Ã¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï10Æü¤Î¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤Ï²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤ÇÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÎ¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¹â»Ô»á¤Î¿Í»ö¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÅìÂç½Ú¶µ¼ø¤ÎºØÆ£¹¬Ê¿»á¤Ï¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤ò¿ø¤¨¤Æ¡ÄËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¸øÌÀÅÞ·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÇÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿Í»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÏÉûÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¼çÆ³¤ÎÅÞÌò°÷¿Í»ö¤¬¸øÌÀÎ¥Ã¦¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÀÐ¸¶»á¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£ÅÙ¤Î¿Í»ö¤ÏÊÒ¤ÃÊý¤Ë´ó¤ê²á¤®¤Æ¤ë¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡£ÏÀ¸ù¹Ô¾Þ¿Í»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤È¡¢ÃÎ·Ã¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤Î¼¹¹ÔÉô¤ÇÃ¯¤¬¸øÌÀÅÞ¤È¡Ê¸ò¾Ä¤ò¡Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¹â»Ô¿Í»ö¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¸øÌÀ¤È¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Íºà¤â¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÏÃ¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£