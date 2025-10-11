モデルでタレントの梅宮アンナさん（53）が10日、がんの治療に伴う外見の変化や生き方について考えるイベントに登場。5月に結婚を発表した梅宮さんが、がんの闘病中に結婚を考えたきっかけを明かしました。

梅宮さんは2024年8月、乳がんのひとつである浸潤性小葉がん（ステージ3A）を公表。その後、抗がん剤治療と放射線治療を終えて、今後は分子標的薬を2年間、ホルモン剤を10年間服用する予定だといいます。

梅宮さんは、がんと診断された時の様子について「抗がん剤、手術、放射線、ホルモン療法があります。それは10年かけて飲み続ける薬ですよというお話をいただいたときに、がんって言われることがショックよりも、治療の長さと内容を聞いたときのほうがちょっと焦ったというか、一番は髪の毛が抜けるというところが非常にショックでした」と振り返りました。

また、がんを公表したときに感じたことについて「やはり最初に戸惑ったのは、がんなんですって言ったときに、がんから遠い人からすると“もうアンナちゃん大丈夫よ、今の時代すぐ治る病気だから”とか“アンナちゃん運強いから大丈夫よ”とか、“胸は作れるから大丈夫だから”とか、そういう言葉をたくさん浴びたんですね。正直、大丈夫だよと言われるのが逆にプレッシャーで、すごく嫌だったっていうのがあって」と当時の思いを赤裸々に語りました。

■闘病中に考えた結婚への思い「誰かと一緒に生きていきたい」

5月にアートディレクターの世継恭規さんとの結婚を発表した梅宮さん。闘病生活が結婚を考えるきっかけの1つになったそうで「病院に通ってる時に、“私ってそういえば一人だよね”って思わせられる場面が、病院の中に行くとあるんですね。駐車場に行くと、夫婦でいる方を見たときに“私そういえばいないんだな”っていうことをすごく思い知らされて、“いいな。病院に夫婦で来てるの”ってすごく思ったんですね。そういう時からでしょうかね、人恋しいというか、一人で頑張っちゃってるんだなっていうふうに思っていて、何を突っ張って生きてるのかなっていうのも、すごく自分で感じましたし、病気になったことによって、新たな再発見がすごいあったんですね」と語り「病気をしたからこそ、誰かと一緒に生きていきたい。私も誰かがいないとダメだっていうのが生まれたんだと思います」と語りました。

梅宮さんが登場したのは、『神奈川県×ファンケル×キリン 共催 アピアランスケアセミナー』。医師たちとがん治療や生き方についてトークしました。