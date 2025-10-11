老け見えしない人たちの秘密は頭髪にアリ。バルクオムのスキャルプブラシなら毎日心地良く頭髪ケアができる

皆さんは頭髪ケア、やっていますか？ メンズもスキンケアが当たり前の世の中になってきましたが、ヘアや頭皮に関してはまだまだ発展途上な印象です。しかし、ヘアが汗や脂でギトギトだったり頭皮が乾燥してしまっていたりすると途端に老けて見える原因になりかねません。いつまでも若々しく健康的に見せるには頭髪ケアは必須なのです。

▲バルクオム「THE SCALP BRUSH」（2200円）

今回ご紹介するのはメンズのスキンケアに特化したブランド、バルクオムからの一品でその名は「THE SCALP BRUSH」。潔いネーミングとシンプルなデザインがメンズ好みのスキャルプブラシです。

まず、特筆すべきは弾力のあるソフトな突起。女性に比べ力強く洗いたいという欲求が高い傾向にある男性でも“ちょうど良い”と思える硬さです。それでいてブラシ先端にはしなやかさを持たせているため頭皮をやさしくマッサージしながら洗えます。また、中央が少し窪んだデザインを採用しており、しっかりと握れりやすく腕が疲れにくいところも嬉しいポイントです。

加えて、シャンプーブラシとしてだけではなくマッサージブラシとしても活躍。頭皮の曲面をしっかり捉える突起構造のため、適度な圧をかけながら揉みほぐせます。頭皮が硬くなってしまうと血流が悪くなり抜け毛や目の疲れや肩の凝り、顔のたるみに繋がるおそれも。つまり、頭髪環境を改善する＝若々しく健康的な見た目をキープしやすくなるということなのです。

いつまでも若々しくいられれば自信が湧き、日々の充実に繋がるもの。毎日の頭髪ケアで好印象な見た目を手に入れましょう！

