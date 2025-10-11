結んでも下ろしてもイケる♡【40・50代ママ】に激推し！「長めレイヤー」

髪を結んでも下ろしても素敵に見せたい！ そんな大人女性にぴったりな “長めレイヤー”。レイヤーを入れることで動きと軽やかさが生まれ、下ろしても重たく見えにくく華やか。結んだときにも毛先にニュアンス感が残るので、こなれ感のある印象に仕上がるのがポイントです。今回は、日々忙しく過ごす40・50代ママにもおすすめしたい、長めのレイヤースタイルをピックアップします。

大人女性に似合う上品な仕上がり

レイヤーによって毛先に自然な動きが演出されたスタイル。透明感のあるカラーを合わせることで、軽やかさが引き立っています。重さを残したレイヤースタイルは、カジュアルになりすぎず上品に仕上がるのがポイント。オフィスシーンにもぴったりです。

スタイリングが簡単な“クビレ”がポイント

こちらのスタイルはレイヤーによってクビレが生まれているのがポイント。肩に当たることで生まれる自然な外ハネが、ナチュラルかつアクティブな雰囲気です。@kitadani_koujiroさんは「肩ラインのクビレはスタイリングが苦手な方も◎」とコメント。簡単にスタイリングしやすい長めレイヤーは、忙しいママにもマッチしそう。

レイヤーによってこなれ感がアップ

軽やかなレイヤーヘアに、細いハイライトを合わせたスタイル。ハイライトを入れることで立体感がプラスされ、よりこなれた印象に仕上がっています。@sakosakosakosakoさんは「ミディアムヘアにレイヤーを入れると、軽さ・立体感・動きが一気にアップ」とコメントしています。

軽やかで若々しい印象に

こちらは、白髪ぼかしカラーで仕上げたレイヤースタイル。白髪を自然に隠す白髪ぼかしカラーは、レイヤーと組み合わせることで若々しい印象に。こなれ感を演出したい大人女性にぴったりなヘアスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@sakosakosakosako様、@mabashi_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri