【ゴジュウジャー】第34話「散ずる戦禍、灰色の輝き」あらすじ 陸王が1人で覚悟を決めて玲の元へ
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第34話「散ずる戦禍、灰色の輝き」が12日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第34話「散ずる戦禍、灰色の輝き」予告
厄災のせいで、Mr.シャイニングナイフ＆Mrs.スイートケーク（声：杉田智和／上田麗奈）だけでなく、テガジューン（声：ゆかな）まで傷つけられ、怒りに震えるブライダン。そこでブライダンの隊長たちは、ある決意をする…！
そのころ陸王（鈴木秀脩）は、厄災との本格的な戦い前に、みんなへ日頃の感謝を伝える“サンクスパーティー”を開催。吠（冬野心央）たちを自分の家に招待して、たくさんのごちそうを振る舞い、みんなでワイワイと楽しく過ごす。やがて陸王は、1人で覚悟を決めて玲（馬場良馬）のもとに向かい…？
【動画】【ゴジュウジャー】第34話「散ずる戦禍、灰色の輝き」予告
