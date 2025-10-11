【仮面ライダーゼッツ】Case6「封じる」あらすじ 新たなミッションは監獄からの脱出
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase6「封じる」が12日に放送される。
【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case6「封じる」予告
莫（今井竜太郎）に課された新たなミッションは監獄からの脱出。莫は監獄の悪夢に囚われたねむ（堀口真帆）と美女木真澄（大場泰正）、玲子（川田希）とともに脱出を試みるが、さまざまに仕掛けられた罠に行く手を阻まれる。そしてねむと美女木らの関係にある秘密が隠されていて…？
そんな莫の前に現れたノクス（古川雄輝）は「ここは脱出不可能な死の監獄」と不気味に言い放つ。はたして莫は難攻不落のミッションを遂行できるのか？
