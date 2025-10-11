１３日に閉幕する大阪・関西万博では、多くのアーティストがライブを披露した。

戦後８０年の節目に争いのない世界の実現を願う楽曲を演奏したのは、ギタリストの布袋寅泰さん（６３）だ。布袋さんが書面インタビューに応じ、「音に平和への願いを込め、鳴らし続けることが使命だ」と語った。

布袋さんが万博会場の野外ステージ・ＥＸＰＯアリーナで単独ライブ（Ｕ―ＮＥＸＴ主催）を行ったのは、終戦の日翌日の８月１６日。「スリル」や「バンビーナ」などのヒット曲に多くの聴衆が歓声を上げた。

布袋さんは「ギターの一音、歌の一節が国境や言葉を超えて響くことを信じて（曲を）構成した」という。

ライブ中盤では、２０１７年発売のアルバムに収録された平和を願う楽曲「ヒトコト」も披露した。ヒトコトの歌詞では、常夏のビーチで夕日を見ている平和な日常の一方で、葛藤を抱えながら戦う兵士がいるという不条理な世界が描かれている。

布袋さんは「平和を願う声がなかなか届かない現実に、もどかしさを覚えることもあるが、それでも言い続けなければならない」と強調。「国も文化も違う人々が集う万博だからこそ、平和への思いを伝えることに大きな意味があった」とつづった。

ライブ翌日には、イタリア館や大阪ヘルスケアパビリオンなどを巡り、花火も観覧。万博の必要性を実感したという。

布袋さんは「分断や不安が渦巻く今だからこそ、人と人が出会い、音楽や文化を通して希望を共有できる。その意義はとても大きい」と指摘した。

一問一答は以下の通り

――ライブ開催の経緯は

「昨年の秋、Ｕ―ＮＥＸＴから万博のステージでの単独公演のオファーをいただき、とても光栄に思いました。（２０２１年の）東京パラリンピックの開会式でパフォーマンスしたときもそうですが、日本から世界に発信するプロジェクトに関わることは自分にとって、とても意義のあることです。未来に希望やエネルギーを届けたいと思い、お引き受けしました」

――選曲や構成に込めた思いは

「チケットが抽選形式ということもあり、僕のライブを初めて体験する方が半分以上いらっしゃいました。万博の空の下、誰もが楽しめるようにオールタイムベストな選曲で臨みつつ、『希望』『つながり』『平和』をテーマに、ギターの一音、歌の一節が国境や言葉を超えて響くことを信じて構成しました」

――ライブ中盤では、平和を願う楽曲「ヒトコト」も披露した。平和についてどういう思いを抱いているか

「ロンドンで暮らす中で、世界の分断や争いを目の当たりにしてきました。平和を願う声がなかなか届かない現実にもどかしさを覚えることもありますが、それでも言い続けなければならない。音楽家としての自分の使命は、音に平和への願いを込め、それを鳴らし続けることだと思っています。国も文化も違う人々が集う万博だからこそ、その思いを伝えることに大きな意味があったと確信しています」

――万博でのライブを終えて

「ライブは想像以上に盛り上がり、会場に入れなかった多くの人たちが外で音漏れを聴きながら楽しんでいたと聞いたときは、本当に嬉しかったです。改めて、音楽は国境や言葉を越えて人々をつなぐのだと実感しました」

――ライブ翌日には、イタリア館などを巡ったとＳＮＳで発信していた

「それぞれの展示が、歴史や情熱や英知を結晶させた空間であり、改めて『未来は作り出すものだ』と強く感じると同時に、まさに『未来は今』なんだと実感しました。時間の関係で多くは回れませんでしたが、機会があれば小さな国々のパビリオンもぜひ訪れてみたかったですね」

――１９７０年大阪万博も訪れたことがあるとのことだが、どんな印象を抱いたか

「（出身地の）群馬から父の運転する車で２日かけて行きました。会場で初めて外国人や異国の文化に触れ、太陽の塔を見上げたインパクトや、アメリカ館で見た『月の石』の衝撃は今でも鮮明に覚えています。あの時『世界は広い』と強く認識し、いつか見知らぬ場所へ旅したいと願ったことが、その後ギターと出会い、音楽で世界を目指すきっかけになったのかもしれません」

――万博の意義をどう感じているか

「開催までには賛否もあったと思います。しかし出演者として、また来場者として体験してみて、やはり万博は必要だと強く感じました。未来をどう生きるかを人類が語り合える貴重な場であり、分断や不安が渦巻く今だからこそ、人と人が出会い、音楽や文化を通して希望を共有できる。その意義はとても大きいと思います。始まる前に不安やネガティブな事柄を膨らませすぎて、大切な機会を無駄にしてはならない。今回の経験で改めてそう学んだのではないでしょうか」