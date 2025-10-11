¤³¤Î¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö20ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡Ö¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î30Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤´é¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö20ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢1996Ç¯11·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤µ¤ó¡£Âç¤¤¯ÎÏ¶¯¤¤ÌÜ¤ÈÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬À°¤Ã¤¿Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ï¡¢¡ÈÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¶ÚÆùÈþ¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â²ÚÎï¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØONE PIECE¡Ù¤Ç¤Î·õ»Î¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥íÌò¡¢±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Final¡Ù¤Ç¤ÎÀãÂå±ïÌò¡¢¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù´°·ëÊÔ¤Ç¤Î¥¹¥«¡¼Ìò¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯7·î´ü¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È³°²Ê°å¡¦Åì¶¿¹¯ÆóÏºÌò¤ò±é¤¸¡¢µ×¡¹¤ÎÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ±À«¤Ç¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊåºÎï¤Ê´éÎ©¤Á¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤É¤Î»þÂå¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëÀµÅýÇÉ¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¥¥ê¥ê¤È¤·¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤ÇÅÔ²ñÅª¤Ê´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·çÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢1996Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£ÀÚ¤ìÄ¹¤ÎÎÃ¤·¤²¤ÊÌÜ¸µ¤ä¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÎØ³Ô¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È¡¢ÃÎÅª¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¤³¤Ê¤·¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÌò¤ËÄ©¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ÆCµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢6·î¤«¤é¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Ï²ÎÉñ´ì¤Î½÷·Á¤ò±é¤¸¡¢Èþ¤·¤¤ÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀÚ¤ìÄ¹¤ÎÌÜ¤Ë¥¹¥Ã¤È¤¤ì¤¤¤ËÄÌ¤Ã¤¿É¡¶Ú¤Ç´éÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤¤¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÇ¯¤Î³ä¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¶¯¤¤°Õ»×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë´é¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö³Ü¤¬¤¹¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯ÇÛ¤Î»ä¤«¤é¸«¤Æ¤âÊÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖNHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Î¼çÌò¤ÎÄÕ½ÅÌò¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤É¡¤È¡¢µ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ë´é¤Ë¤ÏÆ±À¤È¤·¤Æ¤âÆ´¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê70ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Ê¡Åç ¤æ¤
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About NEWS¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
