関関同立の中で「最も優秀な学生が多いと思う大学」ランキング！ 2位「立命館大学」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、関関同立の大学に関するアンケートを実施しました。
その中から、「関関同立の中で最も優秀な学生が多い」と思う大学ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「税理士なども多い」（50代男性／大阪府）、「スポーツ、勉学ともに賞をとってる人が多いから」（30代女性／滋賀県）、「理系・文系ともに幅広く学べて、国際系やIT分野にも強く、努力家が多い印象だから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「クイズ番組等での活躍などで優秀なイメージがあります」（30代女性／愛知県）、「就職に強いと聞いたので，自然と優秀な学生も多いのかなと思いました」（50代女性／愛知県）、「偏差値が最も高いので勉強できる学生が集まりそう」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：立命館大学／49票国際的な交流や研究活動が活発で、特に理系分野や国際系の学部で高い評価を得ている立命館大学。幅広い学問分野をカバーする総合大学であり、多様な学生が集まることで知られています。自由な学風の中で、多角的な視点を持つ優秀な学生が育まれているイメージがあります。
1位：同志社大学／180票高い偏差値と伝統的な教育で知られ、長年にわたり関西私学のトップクラスに位置している同志社大学。文学部や法学部といった伝統ある学部が特に有名で、優秀な学生が多く集まる傾向にあります。創設者である新島襄の精神が息づくキャンパスで、知的探求心旺盛な学生が学んでいます。
