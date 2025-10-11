Netflix¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤òÅ°Äì²òË¶¡ªº´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤¬¡Ö»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¡×¤ò¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¤Ç¸ì¤ë
2025Ç¯9·î25Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢Âç¹¥É¾¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤²¤§¤à¤ÎÆâÍÆ¤äÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡© ¤½¤·¤Æº´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä°ÕÌ£¿¼¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿°Õ¿Þ¤È¤Ï¡©
¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡É¤ÇÅ°Äì²òË¶¤·¤Þ¤¹¡ª
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡£Netflix½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢À¤³¦87¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎNetflix½µ´Ö¥·¥ê¡¼¥ºTOP10¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¸¶ºîÄÌ¤ê¤Ë°ìÅÙ½ª¤ï¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¥¹¡Ê»³ºê¢¨¸¿Í¡Ë¤È¥¦¥µ¥®¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤Ï·ëº§¤ò¤·¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥µ¥®¤Ï»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥å¥¦¥¸¡Ê²ìÍè¸¿Í¡Ë¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡¢ºÆ¤Óº£ºÝ¤Î¹ñ¤Ø¡£
Èà½÷¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¥¢¥ê¥¹¤âºÆ¤Óº£ºÝ¤Î¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¼ç¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×
¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆâÍÆ¤Ï¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à¤¿¤á¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
¥¢¥ê¥¹¡Ê»³ºê¸¿Í¡Ë
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼Â½¬Ãæ¤ÎÂç³Ø±¡À¸¡£Åìµþ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ð¨ÀÐÍî²¼»ö¸Î¤ÎÈïºÒ¼Ô¡£¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Îµ²±¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£ºÊ¤Î¥¦¥µ¥®¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà½÷¤òÏ¢¤ìÌá¤¹¤¿¤á¤Ëº£ºÝ¤Î¹ñ¤Ø¡£
¥¦¥µ¥®¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¶ÐÌ³¡£¥¢¥ê¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯ð¨ÀÐÍî²¼»ö¸Î¤ÎÈïºÒ¼Ô¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Î¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ê¥å¥¦¥¸¤ËÆ³¤«¤ì¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Ø¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥ê¥å¥¦¥¸¡Ê²ìÍè¸¿Í¡Ë
Âç³ØÀº¿À°å³Ø¹ÖºÂ¤Î¶µ¼ø¡£»à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¡¢¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Ë¶¯¤¤¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¡£¥¦¥µ¥®¤òºÆ¤Ó¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢¼«¿È¤â¤²¤§¤à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¢¥ó¡Ê»°µÈºÌ²Ö¡Ë
º£ºÝ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¡¢¥¦¥µ¥®¤È¤È¤â¤Ë¤²¤§¤à¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿Ãç´Ö¡£¤½¤Î¸å¡¢PTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤Ë¶ì¤·¤à¡£¥¢¥ê¥¹¤¬º£ºÝ¤Î¹ñ¤Ø¤ÈºÆ¤ÓÎ¹Î©¤Ä¤Î¤ò½õ¤±¤ë¡£
¥Ð¥ó¥À¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë
¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤²¤§¤à¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¹ñÌ±¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£¥¢¥ê¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸½¤ì¡¢º£ºÝ¤Î¹ñ¤ØÍ¶¤¦¡£
¥ä¥Ð¡ÊËè·§¹îºÈ¡Ë
¥Ð¥ó¥À¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¹ñÌ±¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ó¡¢±¿±ÄÂ¦¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥À¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Æ¥Ä¡ÊÂçÁÒ¹§Æó¡Ë
ÌôÊªÃæÆÇ¼Ô¤ÇÌô¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡£¸ý¤Ï°¤¤¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥«¥º¥ä¡ÊÃÓÆâÇîÇ·¡Ë
¥ä¥¯¥¶¡£»¦¿Í¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¶¯ÌÌ¡Ê¤³¤ï¤â¤Æ¡Ë¤À¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦Ç®¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡£
¥ì¥¤¡Ê¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡Ë
¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤ÎÂç³ØÀ¸¡£Æ¬Ç¾·Ï¤Î¤²¤§¤à¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤²¤§¤à¹¶Î¬¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¡£
¥µ¥Á¥³¡Ê¿ÜÆ£ÍýºÌ¡Ë
Àì¶È¼çÉØ¡£»×½Õ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¤è¤¯¥Æ¥Ä¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï²ÈÄí¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥Ö¡ÊÂé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡Ë
Ìµ¿¦¤Î¼ã¼Ô¡£¤¤¤¸¤á¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤Ë¡£¼Â¤ÏÊì¿Æ»×¤¤¤ÎÀÄÇ¯¡£
¥·¥ª¥ó¡Ê¸¼Íý¡Ë
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎCEO¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Éé½ý¤·¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤²¤§¤à¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡£
¥Ê¥Ä¡ÊµÈÌøºéÎÉ¡Ë
¿·ÊÆ¥À¥ó¥µ¡¼¡£¥·¥ª¥ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ð¨ÀÐÍî²¼»ö¸Î¤ÎÈïºÒ¼Ô¡£
¥¤¥Ä¥¡Ê´ä±Ê¾ç°Ò¡Ë
¾ÃËÉ»Î¡£Ëå¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤²¤§¤à¤ÇËå¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¥æ¥Ê¡ÊÃÓÅÄ¼ëÆá¡Ë
¥¤¥Ä¥¤ÎËå¡£·»¤òÍê¤ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¡£
»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥å¥¦¥¸¤Ï¡¢¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ê¥¹¤È¥¦¥µ¥®¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¦¥µ¥®¤¬¡ÖË´¤Éã¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Èà½÷¤ò¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥µ¥®¤òÃµ¤¹¥¢¥ê¥¹¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¥¢¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥µ¥®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËºÆ¤Ó¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤¬´ë¤Æ¤ë¿ô¡¹¤Î¤²¤§¤à¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤²¤§¤à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤²¤§¤à¤ò¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸¶ºî¤Ë·É°Õ¤ò¤Ï¤é¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤²¤§¤à¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀï¤¤¡¢¤²¤§¤à¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥¢¥ê¥¹¤È¥¦¥µ¥®¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Î2¿Í¤ÏÊÌ¹ÔÆ°¡£¥¢¥ê¥¹¤È¥¦¥µ¥®¤¬ºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¤Î¤²¤§¤à¡ÖË½ÁöÅÅ¼Ö¡×¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¾è¤Ã¤¿ÅÅ¼Ö¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤²¤§¤à¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¿·Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤Î»à¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¦¥µ¥®¤Î¿´¤Î°Ç¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤ØÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢Èà¤Ï¥Ð¥ó¥À¤È¶²¤í¤·¤¤·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¤Ð¤Ð¤Ì¤¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Î¤Ð¤Ð¤Ì¤¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¾¡¼Ô¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ò°ú¤«¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤½¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÃ¦Íî¤¹¤ë¡£
¡Ú¤ª¤ß¤¯¤¸¡Û
»²²Ã¼Ô¤¬1¿Í¤º¤Ä¡¢·×10²ó¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÌä¤¤¤Ë1Ê¬°ÊÆâ¤ÇÅú¤¨¤ë¡ÊÂçµÈ¤ÏÌäÂê²óÈò¡Ë¡£ÌäÂê¤ÎÅú¤¨¤ÏÉ¬¤º¿ô»ú¡£Åú¤¨¤¬ÉÔÀµ²ò¤Î¾ì¹ç¡¢Àµ²ò¤È¤Î¸íº¹¤Î¿ô¤Î²ÐÌð¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡Ú¥¾¥ó¥Ó¼í¤ê¡Û
1ÂÐ1¤ÇÀï¤¦¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡£1¿Í7Ëç¤Î¥È¥é¥ó¥×¤¬ÇÛ¤é¤ì¡¢4¥Á¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£4Ëç¤Î¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¿ô¤¬Â¿¤¤Êý¤¬¾¡¤Á¡£
¡¦¥¾¥ó¥Ó¥«¡¼¥É¡§³Æ¥Á¡¼¥à1ËçÇÛ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Î»ý¤Á¼ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤ò¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¥«¡¼¥É¡§¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¾¥ó¥Ó¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤â¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡§³Æ¼«1Ëç¤º¤ÄÇÛ¤é¤ì¤ë¡£¥¾¥ó¥Ó¤ò»¦¤·¤ÆÁý¿£¤òËÉ¤²¤ë¥«¡¼¥É¡£
20¥¿¡¼¥ó¤òÀï¤¤¡¢¼ê»ý¤Á¥«¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£
¡ÚË½ÁöÅÅ¼Ö¡Û
1¹æ¼Ö¤«¤éÀèÆ¬¼ÖÎ¾¡¦8¹æ¼Ö¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢Ää¼Ö¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¡£
ÅÅ¼Ö¤Ï¼ÖÎ¾¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢30ÉÃ¸å¤ËÆÇ¥¬¥¹¤«»ÀÁÇ¤¬Ê®½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ê®½ÐÁ°¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ó¡¢ÆÇ¥¬¥¹¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯¤È¥Ü¥ó¥Ù¤òÃåÍÑ¡£¥¬¥¹¼ÖÎ¾¤Ï4¤Ä¡£¥Ü¥ó¥Ù¤Ï³Æ¼«5¤ÄÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡Û
Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ËÅÐ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ó¥ó¥´¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤²¤§¤à¡£¥Ó¥ó¥´¥«¡¼¥É¿¿¤óÃæ¤Î¡ÖFREE¡×¤Ï¥¿¥ï¡¼¤ÎÄºÅÀ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤ò²¡¤·¤Æ¥Ó¥ó¥´¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¡£Íî²¼¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡£
¡Ú´Ì½³¤ê¡Û
10¸Ä¤Î´Ì¤òÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤»¤Ð¥¯¥ê¥¢¡£´Ì¤Ï»þ¸ÂÇúÃÆ¡£¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È60ÉÃ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Íî¤È¤·¤¿¤ê¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¸µ¤ËÌá¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÇúÈ¯¤¹¤ë¡£
¡Ú¥ß¥é¥¤¤¹¤´¤í¤¯¡Û
½Ä5¡ß²£5¤ËÊÂ¤ó¤À25¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ë¡£1¤Ä¤ÎÉô²°¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÆÉô²°¤Ë4¿§¤Î¥«¥é¡¼¥µ¥¤¥³¥í¤¬ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢½Ð¤¿ÌÜ¤Î¿ô¤Î¿Í¿ô¤¬¤½¤Î¿§¤Î¥É¥¢¤«¤é°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¡£
³Æ¼«15¥Ý¥¤¥ó¥È½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤ÏÃ¯¤«¤¬1¥Ý¥¤¥ó¥È¾ÃÈñ¤¹¤ë¡Ê¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¾ÃÈñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¢¤ê¡Ë¡£
Éô²°¤Î¥É¥¢¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÌ¤Íè±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤òÁªÂò¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ÎÉô²°¤ò¿äÍý¤·¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬0¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£
º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡É¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎËãÀ¸±©Ï¤¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢º´Æ£´ÆÆÄ¡Ë¡§¥·¡¼¥º¥ó1¡Á3¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµÓËÜ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇËãÀ¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½ÂÃ«¤Î³¹¤ÎµðÂç¥»¥Ã¥È¤òºî¤ë¤Ê¤ÉÂç³Ý¤«¤ê¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥é¥¤¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃ¼ì¤ÊÉô²°¤Ï¼ÂºÝ¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó25Éô²°ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï1Éô²°È¾¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é½Ð¤ë¡×¤Ê¤É¡¢5¡ß5¤ÎÉô²°¤ÈÅìÀ¾ÆîËÌ¤òÁÛÄê¤·¡¢Á´¤Æ·×»»¤·¤Æ»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é»£±Æ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤âº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½°ìÈÖÂç³Ý¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ß¥é¥¤¤¹¤´¤í¤¯¡×¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¥é¥¹¥È¤ÎÂùÎ®¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÂç³Ý¤«¤ê¤Ê»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¼ÂºÝ¤Î»£±Æ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢CG¤â»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Î¤Þ¤ÞÂùÎ®¤ËÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤âÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë½àÈ÷¤ò´°àú¤ËÀ°¤¨¤Æ¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢³Æ¥·¡¼¥ó¤ÎÀß·×¤ò¤·¤Æ¡¢ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂçÊÑ¤Êºî¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¥ê¥å¥¦¥¸¤Ï¡¢¸¶ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥ÈÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Å¨¤«Ì£Êý¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢Ææ¤á¤¤¤¿Î©¤Á°ÌÃÖ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ìÍè¤µ¤ó¤ÈÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ºÝ¡¢Èà¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥¦¥¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥¦¥¸¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆâÌÌ¤ÎÇÄ°®ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥å¥¦¥¸¤Ï¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ê»×¹Í¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥å¥¦¥¸¤ÏµÓ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¥ê¥å¥¦¥¸¤Ï¤¢¤ë»ö¾ð¤Ç¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤êÆ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥å¥¦¥¸¤ÏÀ¸¤È»à¤Î¶¹´Ö¤ÎÀ¤³¦¤ËÂª¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ð¥ó¥À¤È¶²¤í¤·¤¤·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Ç¤Î¤²¤§¤à¤ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¿¶¤êÉý¤¬Âç¤¤¤Ìò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ìÍè¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¼Çµï¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Å¨¤«Ì£Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ì¥¤Ìò¤Î¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¶Ì¾ë¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¥ì¥¤¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤È2¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿ÍÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Å¨¤«Ì£Êý¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ì¾ë¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¥ì¥¤¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÉþÁõ¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¹Í¤¨¡¢¤¢¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥ß¥é¥¤¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ÎÌ¤Íè¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¥ì¥¤¤¬¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿Â¸ºß¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤Ê½÷À¤Ø¤È¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÌ¤Íè±ÇÁü¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿ÍÊªÁü¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§Ì¤Íè¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤âºÇ°¤ÊÌ¤Íè¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ³Ê¡¢»×¹Í¡¢²áµî¤Î¹ÔÆ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÄü¤á¤¿¤³¤È¡×¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë°Õ³°¤Ê²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÌ¤Íè¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ª´¬¤Ë³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ê¥¹¤â¶öÁ³¤½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤½¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤«¤é¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î»þ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤òºî¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥ó¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ëº¤ì¤¿º¢¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ö¥Á¥·¥ä½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÖÍè¤¿¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤Þ¤¿¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬°ÕÌ£¿¼¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÏÀ¸¤È»à¤ÎÌäÂê¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤Ï±Ê±ó¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ë½ª¤ï¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¡¢¼«Á³¤È1¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¡¢º£²ó¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤ï¤ê¤È¼«Á³¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ò¸«¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§·à¾ì¤Ç¸«¤ë±Ç²è¤È°ã¤¤¡¢Netflix¤Ê¤ÉÇÛ¿®¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âºÇ½é¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¡¢Á´¤¯¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤À¾å¤Ç¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¤Ê¤·¤Ç¥·¡¼¥º¥ó3¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¤²¤§¤à¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
¥·¡¼¥º¥ó1¡Á2¡§Netflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
½Ð±é¡§»³ºê¸¿Í¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢Ëè·§¹îºÈ¡¢ÂçÁÒ¹§Æó¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢
¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¸¼Íý¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢»°²ÏÍªºã¡¢´ä±Ê¾ç°Ò¡¢ÃÓÅÄ¼ëÆá¡¢²ìÍè¸¿Í
¸¶ºî¡§ËãÀ¸±©Ï¤¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ø¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§º´Æ£¿®²ð
µÓËÜ¡§ÁÒ¸÷ÂÙ»Ò¡¢º´Æ£¿®²ð
²»³Ú¡§¤ä¤Þ¤ÀË
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²ÏÄÅÂÀÏº
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ºØÆ£´äÃË¡¢Ãæ»³¿µ
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡§²¼Â¼Í¦Æó
VFX¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÅÚ°æ½ß
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ºäËÜÏÂÎ´
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿¹°æ µ±¡¢¹âÀ¥Âç¼ù
À©ºî¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒTHE SEVEN
´ë²è¡¦À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ü¥Ã¥È
©ËãÀ¸±©Ï¤¡¦¾®³Ø´Û¡¿ROBOT
À½ºî¡§Netflix
(Ê¸:ºØÆ£ ¹á¡Ê±Ç²è¥¬¥¤¥É¡Ë)
º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÎ¢Â¦
º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡É¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎËãÀ¸±©Ï¤¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢º´Æ£´ÆÆÄ¡Ë¡§¥·¡¼¥º¥ó1¡Á3¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµÓËÜ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇËãÀ¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½ÂÃ«¤Î³¹¤ÎµðÂç¥»¥Ã¥È¤òºî¤ë¤Ê¤ÉÂç³Ý¤«¤ê¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥é¥¤¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃ¼ì¤ÊÉô²°¤Ï¼ÂºÝ¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó25Éô²°ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï1Éô²°È¾¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é½Ð¤ë¡×¤Ê¤É¡¢5¡ß5¤ÎÉô²°¤ÈÅìÀ¾ÆîËÌ¤òÁÛÄê¤·¡¢Á´¤Æ·×»»¤·¤Æ»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é»£±Æ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤âº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½°ìÈÖÂç³Ý¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ß¥é¥¤¤¹¤´¤í¤¯¡×¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¥é¥¹¥È¤ÎÂùÎ®¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÂç³Ý¤«¤ê¤Ê»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¼ÂºÝ¤Î»£±Æ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢CG¤â»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Î¤Þ¤ÞÂùÎ®¤ËÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤âÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë½àÈ÷¤ò´°àú¤ËÀ°¤¨¤Æ¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢³Æ¥·¡¼¥ó¤ÎÀß·×¤ò¤·¤Æ¡¢ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂçÊÑ¤Êºî¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤È¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó3¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤Î¥ê¥å¥¦¥¸¤Ï¡¢²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ìÍè¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¥ê¥å¥¦¥¸¤Ï¡¢¸¶ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥ÈÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Å¨¤«Ì£Êý¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢Ææ¤á¤¤¤¿Î©¤Á°ÌÃÖ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ìÍè¤µ¤ó¤ÈÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ºÝ¡¢Èà¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥¦¥¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥¦¥¸¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆâÌÌ¤ÎÇÄ°®ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥å¥¦¥¸¤Ï¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ê»×¹Í¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥å¥¦¥¸¤ÏµÓ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¥ê¥å¥¦¥¸¤Ï¤¢¤ë»ö¾ð¤Ç¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤êÆ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥å¥¦¥¸¤ÏÀ¸¤È»à¤Î¶¹´Ö¤ÎÀ¤³¦¤ËÂª¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ð¥ó¥À¤È¶²¤í¤·¤¤·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¡×¤Ç¤Î¤²¤§¤à¤ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¿¶¤êÉý¤¬Âç¤¤¤Ìò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ìÍè¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¼Çµï¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Å¨¤«Ì£Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ì¥¤Ìò¤Î¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¶Ì¾ë¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¥ì¥¤¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤È2¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿ÍÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Å¨¤«Ì£Êý¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ì¾ë¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¥ì¥¤¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÉþÁõ¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¹Í¤¨¡¢¤¢¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ß¥é¥¤¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ÇÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¡½¡½¡Ö¥ß¥é¥¤¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ÎÌ¤Íè¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¥ì¥¤¤¬¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿Â¸ºß¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤Ê½÷À¤Ø¤È¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÌ¤Íè±ÇÁü¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿ÍÊªÁü¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§Ì¤Íè¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤âºÇ°¤ÊÌ¤Íè¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ³Ê¡¢»×¹Í¡¢²áµî¤Î¹ÔÆ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÄü¤á¤¿¤³¤È¡×¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë°Õ³°¤Ê²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÌ¤Íè¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÉü³è¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤È2¤Ç³èÌö¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡©
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ª´¬¤Ë³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ê¥¹¤â¶öÁ³¤½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤½¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤«¤é¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î»þ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤òºî¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥ó¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ëº¤ì¤¿º¢¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ö¥Á¥·¥ä½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÖÍè¤¿¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤Þ¤¿¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬°ÕÌ£¿¼¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÏÀ¸¤È»à¤ÎÌäÂê¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤Ï±Ê±ó¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ë½ª¤ï¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¡¢¼«Á³¤È1¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¡¢º£²ó¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤ï¤ê¤È¼«Á³¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ò¸«¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º´Æ£´ÆÆÄ¡§·à¾ì¤Ç¸«¤ë±Ç²è¤È°ã¤¤¡¢Netflix¤Ê¤ÉÇÛ¿®¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âºÇ½é¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¡¢Á´¤¯¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤À¾å¤Ç¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¤Ê¤·¤Ç¥·¡¼¥º¥ó3¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¤²¤§¤à¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
