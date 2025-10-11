バルサ守護神J・ガルシア、左ヒザ手術から回復も「復帰まで1カ月」…“クラシコ”出場は間に合わず
バルセロナに所属するスペイン人GKジョアン・ガルシアが自身のコンディションについて言及した。10日、スペイン『ムンド・デポルティーボ』が同選手のコメントを伝えている。
現在24歳のジョアン・ガルシアは、今夏の移籍市場でエスパニョールからバルセロナに完全移籍を果たした。加入直後から正守護神の座をつかんでいたが、9月26日に行われたラ・リーガ第7節オビエド戦で負傷。左ヒザ半月板の手術を受け、現在は復帰に向けてリハビリに励んでいる。
クラブは同選手の離脱期間を4〜6週間と発表しており、10月26日に行われるレアル・マドリードとの“クラシコ”に間に合うか不安視されている。そんななかJ・ガルシアは「復帰まで1カ月程だろう。回復の状況を確認しているが、今のところ順調に進んでいる」とコメント。順調な回復ぶりを強調したものの、“クラシコ”での復帰は難しいとみられている。
なおバルセロナは現在、ドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが長期離脱中。代わりに元ポーランド代表GKヴォイチェフ・シュチェスニーが直近3試合でゴールマウスを守っている。
