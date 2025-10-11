「優しい人が好き」「年齢は関係なく…」元湘南GKソン・ボムグン、理想の女性について明かす

昨季までJ1の湘南ベルマーレでプレーした韓国代表GKソン・ボムグンが、理想の女性について語った。

今季から韓国の強豪クラブである全北現代に復帰したソン・ボムグンは、チームメイトのイ・スンウ、チョン・ジヌ、ソン・ミンギュとともに同国の芸能番組『朝鮮の愛妻家』に出演。

最近ソン・ミンギュと結婚したカク・ミンソンさんを交えて、手作りの家庭料理を食べながらサッカー選手の恋愛について語り合った。

元バルセロナのイは、ソン・ボムグンに理想の女性のタイプについて質問。元湘南のGKは「僕？なぜ」と顔を赤らめた。

イが「ただ聞いただけ」と笑いをこらえると、「なぜ自分で聞いておいて笑うんだ（笑）」と冗談めかしながらも、誠実に答えた。

「優しい人が好き。純粋なイメージがいいね。年齢は関係なく、気が合えばいいな」

現在27歳の同選手は、2023年に全北から湘南に加入し、Jリーグ通算44試合に出場した。

今季から全北に復帰し、リーグ戦で首位を独走するチームの守護神として活躍中だ。10月の国際Aマッチに臨む韓国代表にも選出され、来年のワールドカップ出場も期待されている。

韓国メディア『ニュース1』は、ソン・ボムグンが交際を公表していたアイドルグループ『LOVELYZ』の元メンバー、イ・ミジュさんと今年1月に破局したと伝えている。

現在ソン・ボムグンに恋人がいるかなどの情報については不明だ。

日本人選手vs韓国人選手、いま市場価値が最も高いのはこの8人！1位は99億円

また、同番組でソン・ボムグンに理想のタイプについて聞いたイは「僕は芸能人で言えばイ・ミンジョンが好きだ。幼いときから好きだった」と告白している。