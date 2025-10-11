お笑いタレント・ケンドーコバヤシ(53)が11日までにYouTube「関根勤チャンネル」に出演。「ちゃんとお医者さんに診断された別人格がいる」という芸人を実名告白した。

関根勤が「もう一回（映画）監督をやるとしたら、変態役で出てほしい」と名前を挙げたのが、お笑いコンビななまがりの森下。その名前に敏感に反応したのがケンコバだ。

「森下のこと、どこまで知っています？僕めちゃくちゃ好きで、天下獲ってくれとまで思っている」と絶賛しながら衝撃のエピソードを披露した。「ご存じないですか？もう一人の森下に支配されているのを」と語り出し「ちゃんとお医者さんに診断された別人格がいる人なんですよ、あいつ」とぶっちゃけた。

「別人格の命令に従わなきゃ死んでしまうという脅迫観念があって、アイツ、自宅でご飯が食べれないんです」と明かし「別人格が“ここで食べるな！”と言うらしい。だから、玄関を開けた扉の前に座ってご飯を食べるんです」と続けた。

さらに「もしかしたらですけど、最近…乗っ取られているんちゃうかと思うんですよ。“最近、入れ替わりがない”とか言うんです。それ、もしかして主導権を握られてるんちゃうかと」とまことしやかに話していた。