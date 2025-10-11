「健康的すぎる美太ももに心を奪われました…！」中国の美女コスプレイヤー・セシル《思わず見入っちゃう絶対領域の誘惑》にファン騒然

「キュート×小悪魔」が最高すぎる…！

インスタグラムのフォロワー数31.7万人を誇る、中国の人気コスプレイヤー・セシルがインスタを更新。スマホゲーム『ゼンレスゾーンゼロ』に登場するキャラクター「ニコ・デマラ」のコスプレを披露し、SNSで大きな話題を呼んでいる。

鮮やかなピンクツインテールに、トレードマークのショートトップス。ストリート感あふれる黒のレザージャケットとガーターベルトで、ゲームの中のニコ・デマラを現実世界に呼び出したかのような仕上がりだ。

腰にぶら下がる蛍光グリーンのマスコットも完璧な再現度。細部に宿るこだわりが、破天荒で小悪魔的な魅力をそのまま引き出している。

黒のホットパンツから覗くしなやかな太ももライン、大胆にカットされたトップスから覗く美ボディの曲線が、SNSで注目が集まり、「破壊力バツグンすぎて理性が保てない…！」「ゲーム超えのリアル“ニコ”爆誕」と、称賛コメントが続出している。

まるでスクリーンを突き破って現れたかのような存在感。セシルが見せたコスプレは、可愛さと毒気が共存する究極のバランスで、今まさに世界中の注目を一身に浴びている。

