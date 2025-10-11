「これって浮気？」妻の反対を押し切り、元同期の女性と意味ありげな連絡を取り合う夫【ママリ】

「やめて」と言ったのに、元同期の女性と連絡を取り続ける夫

これって浮気に入りますか？



旦那が会社を辞めた元同期の女の子と

ずっと連絡をとっています

以前から何回も、連絡取るのは嫌な気持ちに

なるからやめてほしいことを伝えていますが

一向にやめてくれません

ただ連絡とっていただけだからいいと思ったと

以前旦那に話をした時に言われました



その女の子とは昔いい感じになっていたらしく

少なからず旦那は好意を持っていたのだと思います

ただ、旦那は当時彼女がいて、一線は超えない

ものの、周りからも見てわかるくらいの

仲良し具合だったようです



LINEの内容としては

・「優しくするのは好きな人だけにしてね」

と言われたことに対して

「じゃあ優しくして大丈夫だ」と

好きだからみたいなニュアンスで言う



・女の子が遠方に住んでいるのですが

女「遊びにおいでよ」

旦「案内してくれるなら1人で行こうかな」

女「え？怒られない？」

旦「出張とかあればいいんだけどね

なんとかするか」という会話



・女の子が「奥さんと子供は大事にね」と言うと

当たり前だというものの

「○○のことも大事にしなきゃでしょ」

と女の子に向けて言う



少しLINEの内容は省略していますが

丁寧に女の子のLINEの通知をオフにして

トークも非表示にしてる時もあります

実際にLINEではそう言っているものの

行動に移す感じではありません



長くなりましたが、これは浮気になりますか？

夫が女性とたわいもない LINE をしていたら皆さんはどう思いますか。この記事では、投稿者さんの夫が、職場を辞めた女性と連絡を取り続けていることに嫌気がさしているという投稿をご紹介します。会話の内容も、やめてほしいにのに会話を続ける夫も一体どういうつもりなのでしょうか。

やめてほしいといっているのにも関わらず、職場を辞めた女性と連絡を取り続ける夫に、これは「浮気？」と悩む投稿者さん。妻が不快に思っているのに連絡をやめない夫に、「奥さんが怒るかもしれない」とわかっていることをする女性は、浮気と疑われても仕方ないように感じます。



実際に会ったり、体の関係がなくとも、2人で会話を楽しんでいる時点で、今後の関係が発展してもおかしくないですね。

連絡の取り合いもアウト！浮ついた心に一喝

妻が嫌がっているのに、女性と連絡を取り続ける夫にママリユーザーからもストレートな意見が寄せられました。

私の中では浮気に入ります😇



人様のだんなさんに申し訳ないのですが妻子がいるのに発言がキモすぎて無理です🥹



出張とかあればいいけどって機会があれば浮気しようとしてますよね😂



女も女で奥さんいるの知っててそのLINEの返し方はウザすぎて無理です

女も既婚子持ちなんですか！？😂

流石にそれはやば過ぎます🥹



てか奥さんと子供大事にねっていう前にお前も旦那と子供大事にしてくれよwwwってかんじです🥹



女が独身ではじめてのママリさんが離婚してもいいと思うなら寧ろ2人で会うように仕向けて証拠とって慰謝料ぶんどるのもありかと思ったけどあっちも家庭持ちだとこちらも請求されそうで嫌ですね😮‍💨

ただの同期だったらまだ許せますけど、とてもただの同期だとは思えないような会話に思えます💦

私も同期に仲の良い男性がいますが、こんな会話しないし、日常的にラインなんてそもそもしないです😅

ほっといたらこの人といずれほんとに浮気しそうです、、

ママリユーザーからはほとんどアウトというジャッジが。百歩譲って優しく考えても、浮ついているか今後浮気に発展してもおかしくないという意見がみられました。実際に行動にうつしていなくても、この会話を見てパートナーはいい気持ちにはなれませんし、安心できません。



その思いを伝えても、連絡を取ることをやめてくれないとしたら、「浮気」と認定して投稿者さんの夫に目を覚ましてもらえるように行動にうつしてもいいかもしれませんね。夫婦で築いた大切なものや時間を思い出して、幸せに茶々を入れる女性から離れられますように。

記事作成: ume

