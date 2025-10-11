◇バレーボール女子SVリーグ第1節第2戦 大阪マーヴェラス2―3ヴィクトリーナ姫路（2025年10月11日 おおきにアリーナ舞洲）

SVリーグ初年度の女王・大阪マーヴェラスが連敗スタートとなった。姫路との2戦目は10日の第1セット先発から5人を代える布陣。オポジットのリセ・ファンヘッケ（33）だけが残り、田中瑞稀主将（29）が先発に復帰。昨季MVPの大阪M・林琴奈（25）は控えに回った。

第1セットは姫路に一度のリードも許さずに25―17で取る好スタート。第2セットを26―28で落としたが、第3セットを25―23で奪った。合流して10日しか経っていないミドルブロッカーのサマンサ・フランシス（21）が1メートル98の上背を生かして6ブロック。田中主将と成瀬ももかが4ブロックするなど、要所で姫路の攻撃を止めた。第4セットでは宮部愛芽世（あめぜ＝23）が姫路の姉・宮里藍梨（27）をブロックして姫路に追いすがったが、22―25で落とすと第5セットは11―15で力尽きた。ファンヘッケが連続でブロックされて13点目を奪われたのが痛かった。

大阪Mの酒井大祐監督（43）は「メンバーをほぼ代えて挑んだのは昨日（10日）の敗戦が理由ではない。いろんな選手が試合に出ることが必要」と長いシーズンを見据えてのことだと強調した。デビュー戦のフランシスについては「攻撃とブロックでいい仕事をしてくれた」と評価。セットアップした塩出仁美（26）は「コンビを合わせたのも数日前で。自分が思っている以上に高い（打点）です。これから精度を上げて、相手がどうにもならないようなコンビになれたら、チームとして新しい強みになる」と手応えを話す。まさかの連敗スタートとなった大阪Mだが、巻き返す時間は十分残されている。