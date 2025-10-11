コント芸人の頂点を決める「キングオブコント2025」が11日、TBS「お笑いの日2025」内で生放送され、トム・ブラウンはファーストステージで敗退した。

しりにできものができ、動物病院に連れて行かれたイヌ（みちお）と、飼い主（布川ひろき）とのファンタジー感あふれるネタ。着ぐるみを着たおしり部分が実は頭で、液体でテカテカに光った、みちおの顔がおできという、衝撃展開で笑わせたが、結果は451点で7位に沈んだ。

これまでは漫才が主戦場。昨年でM−1グランプリ挑戦資格を喪失し、ラストイヤーは決勝には進んだものの、悲願はならなかった。それでも、気持ちを切り替えてコント王座に3年ぶり挑戦した。

既にテレビでも人気コンビとなったが、キングオブコントに向けて地味な努力も重ねた。ツッコミの布川ひろき（41）は「漫才やってきたんで、とにかく（漫才のように）ずっと前を見て話さないようにしましたね。あと、みちおをたたかないようにだけ気を付けて」と告白。漫才からコントへのシフトを念頭に、調整を進めてきた。

審査員の「東京03」飯塚悟志は「おできのリアリティーは意外にリアルに見えた」と評したが、ネタ後には多くの審査員が頭を抱える珍作となった。