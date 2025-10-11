12日（日）の天気

関東は天気が回復し、気温が大幅に上がるでしょう。東北はまとまった雨となりそうです。

●西日本・沖縄

九州、中国、四国は日中晴れ間があるでしょう。近畿は雲が広がりやすく、にわか雨や雷雨の可能性があります。真夏日になるところが多く、熊本33℃、広島、宮崎などで32℃の予想です。

●東日本

新潟は断続的に雨が降るでしょう。関東や東海は雲多めながら晴れ間の出る時間もありそうです。11日（土）より気温が大幅に上がり、甲府は29℃、東京などで26℃と日中は汗ばむ陽気となりそうです。

●北日本

東北は雨が降り、南部は大雨の恐れがあります。北海道は晴れ間がありますが、にわか雨の所がありそうです。気温は11日（土）よりも上がり、北海道は16℃前後の見込みです。

週間予報

●大阪〜那覇

13日（月）は日本海側で雨のところがありますが、晴れるところが多いでしょう。18日（土）は広く雨が降りそうです。来週も気温の高い状態が続き、真夏日になるところがありそうです。

●新潟〜名古屋

この先、天気がぐずつきそうです。北陸は雨の降る日が多くなるでしょう。気温は平年より高い日が続き、名古屋は13日（月）は30℃の予想です。

●旭川〜福島

東北南部は雨の日が続くでしょう。北海道は16日（木）頃にかけて晴れる日が続き、朝の気温は一桁の日がほとんどとなりそうです。旭川では14日（火）は最低気温1℃の見込みです。