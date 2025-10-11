高橋文哉出演！SOFINA iPの新美容液「角層トーニングセラム」で叶える明るいツヤ肌

花王のスキンケアブランド「SOFINA iP（ソフィーナ iP）」から、待望の新美容液「【薬用】角層トーニングセラム」が10月18日（土）に登場します。肌印象を左右する3大要因※1に総合アプローチするこの美容液は、角層細胞までうるおいを届け、透明感あふれる肌へ導くアイテム。新CMにはブランドパーソンの高橋文哉さんが出演し、琥珀色の美容液と共に“渾身の一滴”を体現。美しく輝く肌の秘密をぜひチェックしてみてください。

SOFINA iPが届ける“渾身の一滴”の美

10月18日（土）より発売される「【薬用】角層トーニングセラム」は、SOFINA iPが考える3大要因※1にアプローチする薬用美容液。

ナイアシンアミド配合でシミ・ソバカスを防ぎ、グリチルリチン酸2Kで肌あれを予防。

さらに保湿成分「角層トーニング成分※3」や「ケラトMF複合成分※4」が、乾燥や黄ぐすみ印象™をケアし、肌の内側から輝きを引き出します。

肌にすっと溶け込むようなテクスチャーで、みずみずしくツヤやかな肌へ導いてくれるのも魅力です♡

※１ SOFINA iPが考える3大要因

※3 ゲンノショウコエキス、チョウジ抽出液、ジオウエキス、グリセリン

※4 Ｎ-アミジノ-Ｌ-プロリン、コハク酸２-（２-ヒドロキシエトキシ）エチルグアニジン、Ｎ-メチル-Ｌ-セリン

高橋文哉が語る、新美容液への想い

新CM「【薬用】角層トーニングセラム・誕生篇」では、高橋文哉さんがSOFINA iPの世界観の中で“渾身の一滴”を象徴する存在として登場。

透明な琥珀色の美容液が滴る美しい映像と共に、真摯なまなざしで商品の魅力を表現しています。

インタビューでは「スポイトから落ちる雫の煌めきが本当に印象的」と語り、母や家族にも勧めたいと語る姿が印象的。

高橋さんの誠実な人柄とSOFINA iPのブランド理念が重なり、心を動かすCMとなっています♪

商品情報と発売スケジュール

「ソフィーナ iP 【薬用】角層トーニングセラム」（美容液）



30ml 価格：6,600円（税込）／トライアルサイズ（数量限定） 価格：2,420円（税込）

肌の角層細胞までうるおいを届ける「角層透化技術®」を搭載。乾燥やくすみが気になる肌にも、明るさと透明感をもたらします。

香り：みずみずしいクリアフローラルエナジー

発売日：2025年10月18日（土）

取扱店舗：全国のドラッグストア／大型スーパー／ECサイト（My Kao Mall）

うるおいと透明感で、自信をまとう肌へ♡

「角層トーニングセラム」は、肌をうるおいで満たしながら、ツヤと明るさを引き出す新時代の美容液。

高橋文哉さんが魅せる透明感のように、あなたの肌にも“渾身の一滴”を届けてみませんか？

SOFINA iPが提案するのは、日常に寄り添いながらも特別な輝きを放つスキンケア。ぜひ新CMとともに、その感動を体感してください。