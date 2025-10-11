◆九州地区高校野球福岡大会準決勝 福岡大大濠4―0久留米商（11日、福岡・久留米市野球場）

福岡大大濠は下手投げのエース波多江遼音（2年）が久留米商を1安打完封して快勝し、2季連続28度目の九州大会出場を決めた。

今の高校野球では珍しくなったアンダースローの右腕が相手打線を幻惑した。一度沈み込む低い姿勢から浮き上がる軌道で投げ込み、6回2死まで無安打投球。そこから唯一の安打となる当たり損ねの二塁内野安打を許し、二盗で得点圏に進まれたが、続く打者を二ゴロ。7回以降は一人の走者も出さない尻上がりの投球内容だった

「一人一人の打者にしっかり投げたので、それが1安打完封につながった。打たれたときは仕方ないとすぐに切り替えて、次を抑えようと思いました」。バックの好守にも支えられたサブマリンは8奪三振もマーク。「こんなに三振を取れるとは思わなかった」と会心の投球を振り返った。

9―8で辛勝した西日本短大付との5回戦は、先発で3回を8安打2失点と打ち込まれた。それまではセットポジションからの投球だったが、「躍動感と球の切れがなかった」と判断した八木啓伸監督のアドバイスを受け、ワインドアップを練習。躍動感を取り戻して制球も安定すると、5安打に封じた東筑との準々決勝から2試合連続の完封で九州大会出場を決めた。

中学までは遊撃と投手を兼任していたが、山下舜平大（オリックス）、柴田獅子（日本ハム）ら本格派の投手を輩出した福岡大大濠で投手に専念。八木監督に「他の投手にない特徴をつけて差別化しよう」と勧められ、投球フォームをそれまでのスリークオーターからアンダースローに変更した。

動画で研究したのは、ロッテで通算87勝を挙げて「ミスターサブマリン」と呼ばれた渡辺俊介。地面すれすれのリリースポイントが「世界一低い」と評された投球フォームだった。「1年のときはフォームがばらばらだったけど、下半身トレーニングをしてきて2年になって安定してきました」。現チームからエースナンバーを背負う。

今夏の福岡大会は東筑紫学園に5回戦で敗退。現チームのスタート時に「秋の福岡大会優勝」という目標を立てた。目標達成まであと1勝。「福岡大会で優勝してから九州大会のことを考えたい」と八木監督。波多江は「九州国際大付は力のある打線なので、決勝も投げられるよう準備したい」と今夏の準優勝校との対戦を控え表情を引き締めた。（前田泰子）

◆波多江遼音（はたえ・はると）2009年1月3日生まれ。福岡県福津市出身。神興東小3年のときに「神興ヤンキーズ」で野球を始め投手。福間東中では軟式野球部で遊撃手と投手を兼任し、3年夏は県大会準優勝。3年時に福岡選抜チームで全国中学生都道府県野球大会で優勝。最優秀選手に選ばれる。福岡大大濠では1年秋からベンチ入り。今夏の福岡大会はベンチを外れたが新人大会からエース。憧れの選手は柴田獅子（日本ハム）。180センチ、70キロ。右投げ右打ち。