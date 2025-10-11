お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が11日、TBS系「キングオブコント2025」（土曜後6時30分）に生出演。進行の同局・日比麻音子アナウンサー（32）の言い間違えに容赦なくツッコミを入れる場面があった。

決勝進出10組全てのコントが終了。ファイナルステージに進出したのは、ロングコートダディ、や団、レインボーの3組。日比アナがファイナルに進出した3組を紹介した際、3位・レインボーの得点「464点」と「600…」と言い間違えた。

すぐに「失礼。464…」と言い直したが、浜田が視線を向けると右手で頭をはたいた。パチンと音が響き、スタジオは笑いに包まれた。審査員からは「強い!」「大丈夫?」とツッコミと心配する声が飛んだ。

さらに「強い!」と連呼された浜田は「強い?400やのに600って言うから」とツッコミを入れた理由を伝えた。日比アナは悔しそうな表情を浮かべつつ「すいません!失礼しました」と謝罪。審査員・山内健司が「大丈夫?証人になるから裁判してね!みんな見てるから（笑い）」と味方であることをアピールして笑いを誘った。