佐々木朗希 指揮官の想定超える3回完璧救援「抑えられてホッとした」ロバーツ監督も称賛「史上最高のブルペン登板のひとつ」



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2025年10月9日（木）（日本時間10月10日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が、フィリーズとの地区シリーズ第4戦にリリーフ登板。

1対1の同点で迎えた8回からマウンドに上がり、3イニングを無安打無失点、奪三振2の圧巻投球でチームの延長11回サヨナラ勝利、そしてナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）進出を引き寄せた。

ロバーツ監督は「登板時点では2イニングを考えていた」と明かしつつ、「彼の球威と状況を見て、さらにプッシュしても対応できると感じた」と続投を決断。

試合後、「彼の登板は私が覚えている中でも史上最高のブルペン登板のひとつ」と絶賛した。

試合を終えた佐々木は、10回を投げ終えベンチへ戻る際にロバーツ監督から大きなハグを受けた。「抑えられて良かったなと、ほっとした気持ちです」と振り返り、安堵の表情を見せた。

日本での大舞台も経験してきた右腕だが、MLBのポストシーズンについては「日本もアメリカも盛り上がりは違いますが、どちらも特別な雰囲気。先にフィラデルフィアで経験できたことが大きく、今日はいつも通り入れた」と落ち着いた口調で語った。

新たな救援の役割にも完全に順応しつつある。「ストレートの強さとスピード、コントロールがいいラインまで来ている。ゾーンで勝負できるようになって、変化球もより生きてきた」と自信ものぞかせた。

試合後のクラブハウスではロバーツ監督がシャンパンファイトの中で「ロウキに乾杯！」と声を上げ、チームメートからも祝福を受けた。

佐々木は「シーズンでは何もできなかった分、少しでもチームに貢献したい気持ちがあった。今は少しですがチームの力になれてうれしい」と静かに語った。

完璧な救援でチームを支えた右腕は、「健康で、自分らしい投球ができていることが一番の喜びです」と締めくくった。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」