【国際親善試合】韓国代表 0ー5 ブラジル代表（日本時間10月10日／ソウルワールドカップ競技場）

【映像】速すぎる…驚愕の「10秒カウンター」

ブラジル代表が守備から攻撃へと鋭く切り替え、最後はFWヴィニシウス・ジュニオールが50m独走してフィニッシュ。衝撃の10秒カウンターがファンを驚愕させている。

ブラジル代表は日本時間10月10日、国際親善試合で韓国代表と敵地で対戦。18歳の新星・エステバンのゴールを皮切りに圧巻のゴールショーで5発快勝を飾った。

77分に挙げた締めの5点目は、王国のクオリティーを証明する鋭いカウンターからだった。韓国の左サイドからのクロスをGKベントが弾くと、自陣ペナルティーアーク手前でこぼれ球を回収。MFルーカス・パケタからボールを引き取ったMFマテウス・クーニャが前線にスルーパスを出した。

このボールにヴィニシウスがハーフウェイライン付近から抜け出し、DFイ・テソクをスピードで一気に置き去りに。最後までボックス内まで進入すると、王国のエースは必死に戻ったイ・テソク、そしてGKチョ・ヒョヌを切り返しで翻弄し、右足でシュートを決めた。

「自分たちのチャンスがピンチになる」

自陣ゴール前でのボール奪取からわずか10秒でゴールネットを揺らしたロングカウンターに、解説・柿谷曜一朗氏（元日本代表FW）は驚嘆。「パケタが頑張って、（クーニャのパスからヴィニシウスが）相手の前に入り、切り返すためにあっち（ペナルティーエリア左側）に持っていきましたよね。こういうチームが相手だと、自分たちのチャンスがピンチになるということを考えさせられますよね」とコメントした。

この衝撃的な速攻には、ファンたちも注目。ABEMAのコメント欄やSNSは、「ヴィニえぐ」「カウンター速いなー」「すげーカウンター！」「ヴィニシウスやっぱすごいて」「加速力すごいな」「これは心が折れる」「簡単に決めるな」「これがアジアと南米の差」「一瞬だったな」「あのパス通るんもエグいしヴィニも速すぎ」など騒然となった。

ブラジル代表は10月14日、アジアツアー2試合目で日本代表とも対戦予定。そのため「日本も遊ばれそう…」「明日は我が身」「日本もやられそう」「日本がこれやられたらトラウマ」「日本はどう対処するのか」などの反響も出ていた。

はたして日本代表は、韓国を文字通り粉砕したブラジル代表を相手にどんな戦いを見せるのか。注目される。

（ABEMA／国際親善試合）

