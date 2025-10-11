●名物コーナー第11弾！初心者ディレクター限定・長距離バス一期一会の旅

笑ってコラえて！のディレクターに課せられた＜宿命＞…。それは！

『バスターミナルで面白そうな人を見つけ、一緒に旅をしてくる』こと。

第11回目となる今回、福岡・西鉄天神高速バスターミナルを訪れたのは…

バラエティーの神に導かれる名を持ち、泣き虫の先輩たちとは対極の

鬼のプラス思考の片岡明日香(あすか)ディレクター。

ベース一本で世界をわたり歩くミュージシャン、日本全国を1人で旅するイギリス人脳神経科学者など、果たして…今回もスタジオ感動の「運命の一期一会」は訪れるのか？

●日本列島ダーツの旅＠北海道天塩町（現：北海道天塩郡天塩町）

北海道北部に位置する天塩町（現：北海道天塩郡天塩町）は道内２番目の長さを誇る

天塩川の河口にあり、人口よりも牛の数の方が多い酪農が盛んな町。

新鮮ミルクで作ったチーズやソフトクリームを堪能する。

朝の散歩をする男性や、樺太から移住してきたという元気なおばあちゃんたちと触れ合っているとこの天塩町には「神のつかい」と称され、幸せを呼ぶとされる

白いシカが存在するという目撃情報が！スタッフは白いシカ探しへ向かった！

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【ゲスト】劇団ひとり・坂井真紀・當真あみ ※順不同