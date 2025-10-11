今年も登場！シマエナガをとことん楽しむ体験プラン販売開始！（富良野市）
2026年1月9日（金）から3月31日（火）まで、『新富良野プリンスホテル』にて、コンセプトルームやオリジナル鍋セットなどシマエナガを存分に楽しめる『雪の妖精「シマエナガ」と過ごす、とことん！シマエナガ旅』が登場。それに伴い、2025年10月6日（月）から予約の受付が開始されました。画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド
その愛くるしい姿から雪の妖精と呼ばれ人気を集める野鳥シマエナガ。そんなシマエナガのコンセプトルームが登場！ オリジナルパンや道産食材を使用したシマエナガを模したオリジナル鍋セット、シマエナガに会えるかもMAPやシマエナガくじなど、とことんシマエナガを堪能できます。
【詳細情報】
温泉で羽をやすめるシマエナガの海鮮しゃぶしゃぶ鍋
期間：2026年1月10日（土）～3月17日（月）
料金：12,000円（お一人さま）
会場：和食 からまつ
時間：宿泊プラン予約の方は17:30または19:30から選べます
※上記期間は一般販売期間です。
※前日までの予約制です。
※画像はイメージです。
ミルク仕立てのオリジナルシマエナガパン
期間：2026年1月17日（木）～3月31日（火）
料金：テイクアウト 700円、イートイン 711円
会場：プリンスパン工房
時間：10:00～17:00
※画像はイメージです。
さらに今年はシマエナガのクラフトワーク体験も登場！ ホテル敷地内に隣接する『ニングルテラス』内の店舗『ペーパーワークの家』の作家・丹沢裕子氏が監修したシマエナガのクラフトワーク。オリジナルキットを使用し、世界にひとつだけの思い出のタペストリーを持ち帰ることができます。画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド
宿泊者限定のバードウォッチングツアーも開催されます。
【詳細情報】
バードウォッチングツアー
開催日：2026年2月1日（日）、7日（土）、14日（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日）、23日（月）、27日（金）、28日（土）
内容：ガイド付きバードウォッチング体験＋ランチセット付き
料金：1名 8,000円
定員：1日最大6名（最低催行人数：1日2名）
予約：2025年10月1日（水）より受付開始
※宿泊者限定
※天候により中止になる場合があります。
※バードウォッチング体験はシマエナガを確認できない場合があります。
コンセプトルームの宿泊者限定で、『シマエナガに会えるかもマップ』と『シマエナガくじ』のオリジナルギフトももらえます！画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド
宿泊せずとも、楽しめるコンテンツも盛りだくさん！ 『新富良野プリンスホテル』だからこそ体験できる、シマエナガ尽くしな旅をぜひ楽しんでくださいね。画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド
【詳細情報】
オリジナル シマエナガケーキ
期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）
料金：1,300円
会場：12階 昼食レストラン
時間：11:30～14:30
※数量限定
※画像はイメージです。
ホテルに隣接する森の中に15棟のログハウスが連なるショッピングエリア『ニングルテラス』各店舗では、ここでしか出会えないオリジナルのシマエナガグッズが販売されます。詳細情報
コンセプトルームステイプラン
期間：2026年1月9日（金）～3月31日（火）のチェックアウトまで
場所：北海道富良野市中御料 新富良野プリンスホテル
内容：コンセントルーム、オリジナル鍋セット、クラフト体験、シマエナガパン、シマエナガに会えるかもマップ、シマエナガくじ
料金：一般料金 30,219円～（1室2名さま夕朝食付きの1名さま利用時）
※入湯税150円別
※利用日により料金の変動があります。
※2025年10月6日現在のものであり、変更となる場合があります
とことんシマエナガ尽くしの特別なステイが叶えられる『新富良野プリンスホテル』コンセプトプラン。
昨年人気を博したオリジナルパンとオリジナル鍋セットは宿泊でも日帰りでも味わうことができますよ◎
さらに今年から新たに12階昼食レストランでは数量限定でシマエナガのケーキプレートも登場。雪の妖精シマエナガを存分に楽しめるチャンスをお見逃しなく！文／北海道Likers
