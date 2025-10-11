「テレビ西日本」赤木希アナ、シースルースカートから美脚披露 キレキレダンスで会場沸かす【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】テレビ西日本のアナウンサー・赤木希、石橋弘崇が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】地方アナ、シースルーから美脚透ける
「報道ワイド 記者のチカラ」（同局系／毎週月〜金曜16:49〜）にてサブキャスターを務めている赤木アナは、シースルードレスからほっそりした美しい脚を披露。続けて「福岡NEWSファイル CUBE」（同局系／ 毎週土曜 9：55〜）などに出演している石橋アナ、そして「ももち浜ストア」（同局系／毎週月〜金曜9:50〜）などで活躍しているお笑いコンビ・レモンティーのあべてつあきが登場した。
3人は、ステージトップでキレあるダンスを披露。息ぴったりのパフォーマンスで会場を沸かせた。また、トークコーナーで赤木アナは「（普段とは）全く違ったお仕事だったので緊張した」と率直な感想を伝えるとともに「大変光栄です！！」と興奮をあらわに。続けて「ライトを浴びた瞬間に頭が真っ白になったんですが、なんとか向こうにたどり着きました」と無事にステージを終えられたことに安堵していた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「テレビ西日本」アナ、集結
◆「TGC北九州」9回目の開催
