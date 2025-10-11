小林由依、ウェービーヘア無造作にかき上げ笑顔 チェックシャツが秋っぽい【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】元櫻坂46の小林由依が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
◆小林由依、ウェービーヘア披露
小林は秋らしいチェック柄のシャツを腰に巻いたスタイルで登場。トップではウェービーヘアを無造作にかきあげ、いたずらっぽく笑った。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開された。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
