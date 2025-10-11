【「TGC北九州2025」で見つけたネクスト美女】菊池日菜子・梶原叶渚・小國舞羽・瀬川陽菜乃
【モデルプレス＝2025/10/11】10月11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）が開催された。総勢100人以上の出演者から、モデルプレスが注目したネクスト美女4人を紹介する。
【写真】「TGC北九州2025」圧巻オーラ放った注目女優
◆菊池日菜子（きくち・ひなこ）
黒を基調としたコーディネートに赤いリップとバッグで大人っぽさを演出した菊池日菜子。2021年に「第30回 全日本高等学校女子サッカー選手権大会」で初代応援マネージャーに就任し「月の満ち欠け」（2022）で第46回「日本アカデミー賞新人賞」を受賞。映画『か「」く「」し「」ご「」と「』（2025）などの話題作にも出演し、存在感を放っている注目の女優だ。
◆梶原叶渚（かじわら・かんな）
真っ赤なバブーシュカからのぞく笑顔がきらめいていた梶原叶渚はYouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）の長女として知られ、2024年5月に芸能界デビュー。女優としてNHK夜ドラ「柚木さんちの四兄弟。」、テレビ朝日ドラマ「スカイキャッスル」「民王R」に出演したほか、モデルプレス「2025年ヒット予測」クリエイター部門にも選出され、多岐にわたり活動を広げている。
◆小國舞羽（おぐに・まう）
ミニ丈トップスから美しいくびれを大胆に披露し、メタルフレームのギークなスタイルも似合う小國舞羽は、ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）から発掘された美女。「ミスセブンティーン2024」に選出され「Seventeen」（集英社）の専属モデルとしても活躍し、ファッションモデル・インフルエンサーとしてZ世代の支持を集めている。
◆瀬川陽菜乃 （せがわ・ひなの）
もう1人「今日、好きになりました。」出身者から、冬らしい装いと満面の笑みがキュートだった瀬川陽菜乃をピックアップ。「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」と数多く参加しており、“163cm42kg”をキープしているという体型とは裏腹に「モッパンコンテンツ」で大食い女子としても話題に。ギャップに魅了されるファンが急増中だ。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
