【しまむらのスカート】がセンス抜群！ 即マネしたい♡「こなれコーデ」

今SNSで話題の【しまむらのスカート】、もうチェックした？ 今回は、プチプラとは思えないほどセンス抜群の “ベロアスカート” をピックアップ。一点投入で上品さと季節感を与えてくれそうな素材感が魅力で、大人の一軍ボトムスとして即活躍する予感。オシャレさんが実践する「こなれコーデ」も必見です！

くすみピンクと上品シルエットで高見え

【しまむら】「ベロアナロースカート」\1,089（税込）

インフルエンサーの@aiii__13kさんがリアルバイしたのは、落ち着いたくすみピンクが目を引くベロアスカート。「しっかりしたベロア生地に両サイドポケット付いてる」と、お値段以上のクオリティのよう。大人コーデにもフィットするロング丈 × ナローシルエットも嬉しいポイント。フェザーキャミ × ロンTと合わせれば、異素材MIXで映える秋のモードコーデが完成しそうです。

カジュアルなTシャツも、秋素材アイテムでクラスアップ

夏に活躍させていた白T、秋コーデにもそのまま使いたい。そんなときにもベロアスカートがぴったり。白Tには毛足の長いシャギーベストをレイヤードし、季節感と上品さを演出。光沢のあるベロアスカートを合わせれば、旬度満点のレディライクコーデに。足元はシルバーカラーのパンプスで、抜け感と華やかさもプラスして。

贅沢な花柄刺繍 × トレンドのブラウンが魅力

【しまむら】「TT*OMIベロアハナSK」1,639（税込）

2025年秋冬トレンドカラーのブラウンのベロアスカートは、ぜひともゲットしておきたいところ。インフルエンサーの@miu___wearさんも「これ1639円！？って思った高見えアイテム」と大絶賛。全面に小花柄が刺繍された贅沢な一枚。きちんと感がありながら、ウエスト後ろゴムで楽に穿けそうなのも魅力。グレーのオフショルスウェットを合わせれば、ラフなのに女っぽさも漂うスタイリングに。

甘めなアイテムも落ち着いた配色で大人キレイに

花柄ベロアスカートに、ふんわり可愛いシアーブラウスを合わせたフェミニンなコーデ。甘いデザインのアイテム同士でも、ブラック × ブラウンの落ち着いた配色で大人キレイにアップデート。デコルテをすっきり出してアクセサリーをつければ、顔周りもパッと華やかに。足元はふわふわ素材のサンダルで、あえてカジュアルダウンさせるのがこなれ見えのポイント。

