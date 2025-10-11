今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある茶トラ猫ちゃんのリラックス風景。まるで人間のような仕草に、多くの方が思わず笑顔になったようです。投稿はThreadsにて、1.3万回以上表示。Threadsユーザーたちからは、「マンガ本読む体勢」「中の人いるでしょw」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：くつろいでいた茶トラ猫の後ろ足を見たら…】

足を組んでくつろぐ猫のさすけちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「Kazuchi」さん。登場したのは、茶トラ猫のさすけちゃんです。つぶらな瞳がチャームポイントな猫ちゃんです。

そんな、さすけちゃんが見せてくれたのは、ベッドの上で足を組んでリラックスしている姿。まるで人のように自然に後ろ足を重ねてくつろいでいたそうです。ピンクの肉球もたまらないくらい可愛らしいです。

ここまでリラックスしたポーズができるのも、飼い主さんのお家が安心で居心地がいいから。大事に育てられている証拠です。足を組んでくつろいでいる、さすけちゃんの様子は見ているこちらまで心が穏やかになります。

さすけちゃんのリラックスポーズに癒される方が続出

ベッドの上で足を組んで、思いっきりくつろいでいた、さすけちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「可愛すぎます」「こんな足の組み方するなんてちょっとびっくり」「あぁ、ツンツンしたい衝動に駆られてます」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、さすけちゃんの可愛さに心癒されたようですね。

Threadsアカウント「Kazuchi」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。猫たちの日常は見ているこっちも元気が湧いてきます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Kazuchi」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。