わが家のものを「借りてくわ♡」そのまま自分のものにする義母 → ついに『大事なもの』まで狙ってきて！？

筆者の友人Hさんは、義母が遊びに来るたびに加湿器や調理器具などを「貸して」と持ち帰り、返ってこないことに悩んでいました。

最初は気軽に応じていたものの、頻度が増えるにつれてストレスも募り、「当然」という空気に違和感を覚えたそうなのですが……。

悪気はないけれど……

夫が義母に注意したことをきっかけに、Hさん夫婦は「家の物を勝手に持ち出させない」ルールを設けました。

義母は最初こそ不満を見せたものの、次第にそのスタイルが自然に定着していったそうです。

Hさんは「家族だからこそ線引きが必要」と実感し、今回の出来事を大切な学びとして振り返っていました。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：乙野

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。