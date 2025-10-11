《新作》こういうの欲しかった！！【3COINS】シンプル可愛い♡「スマホグッズ」

スマホ周りのアイテムを取り入れて快適さを追求しませんか？ 痒いところに手が届く、便利な商品が【3COINS（スリーコインズ）】の新作として登場しています。シンプルで可愛い見た目も相まって、使うたびに気分まで上げてくれそうです。今回は旅行先でも役立ちそうな「スマホグッズ」をお届けします。

断線のリスクを抑えたい時に「マグネットワイヤレス充電バッテリー10000mAh」

スッキリとしたシンプルな見た目ながら、少し丸みのあるフォルムが可愛い充電バッテリー。ワイヤレスタイプなので断線するリスクを抑えられて、スマホの充電時にケーブルを抜き差しする手間なく使えるのが魅力的です。お値段は\3,850（税込）。公式サイトによると「スタンド一体型なので動画視聴の際に便利」と、移動時間が多い旅行でも快適に使えそうです。

複数枚のカードを収納できる仕切り付き！「スマホ用カードホルダー」

スマホに直接取り付け可能なこちらのカードホルダー。公式サイトによれば「弱粘性シールで着脱も簡単」な便利仕様です。内ポケットは複数枚のカードを収納できる仕切りが付いており、出し入れしやすく、バッグや財布の中から探す手間も省けそう。お値段は\550（税込）。外側のチャックがワンポイントとして映えるシンプル可愛いデザインで、スマホとの馴染みやすさもうかがえます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino