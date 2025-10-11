雪が降る山でひとりでいる捨て猫…。保護され愛情を注がれ変わっていく様子が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は18万回を超え「皆さんの思い祈りが通じて本当に良かったです」「可愛らしい鳴き声を聞いて涙が溢れてきました」「良かったね。みんなと一緒で安心そう」といったコメントが集まっています。

【動画：雪が降る寒い山奥に『1匹でいた警戒心の強い猫』が保護された結果…】

山に捨てられた猫

YouTubeアカウント「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」に投稿されたのは、山奥から保護された猫のお話です。

3年前の夏、投稿者さんたちは山奥にいる猫たちのお世話をしていました。その場所に突然1匹の猫が現れたそうです。「天」くんと名付けられたその猫は、状況から見て捨てられた可能性が高いそうです。

天くんは他の猫に追いかけられ、ひとり離れた場所にいました。警戒心が強く、10メートル以上は近寄らせてくれない状況だったそうです。

保護作戦開始

保護できないまま雪が降る季節に。山で生きていくのはとても過酷なため、投稿者さんたちは天くんを保護することに決めたそうです。雪がちらつく中、投稿者さんたちは天くんが出てくるのを待ち続けたのだそう。そして、保護作戦開始から2週間後、天くんが捕獲器に入ってくれました。投稿者さんは「天くん、信じてくれてありがとう」という気持ちでいっぱいだったそうです。

超甘えん坊に

保護猫施設に到着した天くんは、緊張した表情でしたが、ほっとしたようにも見えたそうです。おやつを手に乗せて天くんの前に出してみたところ、天くんは少し考えてから食べてくれたのだそう。さらに、体も触らせてくれたそうです。外では警戒心が強かった天くんですが「甘えてもいいんだ」と思えたのかもしれません。

その後の天くんは、なでられるとゴロンと寝転がり、のどをゴロゴロと鳴らす甘えん坊になったそうです。他の保護猫たちとも仲良しになり、年下の保護猫たちの面倒をよく見ているそうです。投稿者さんは「人馴れしていないからと保護を躊躇したけど、あきらめてはいけないということを天くんから教えてもらったような気がします」とコメントしています。天くんは、穏やかに暮らしていける里親さんを探しているそうです。

動画には「これだけ警戒してるのに決して牙を剥かないところがとても優しい子とわかります」「辛く寂しい思いをした分、これからはたくさん幸せになってほしいです」「人のことを怖がってた仔が人を信じて甘える姿にほっこりします」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」では「野良猫がゼロになる。すべての猫が人と共に暮らす」ことを目指した保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。