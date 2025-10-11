日本代表は１１日、千葉県内でブラジル戦（１４日・味スタ）に向けたトレーニングを開始した。１０日のパラグアイ戦では終了間際にＦＷ上田綺世のゴールで追いつき、２―２の引き分け。しかし第２次森保ジャパンでは初の３試合連続勝利なし（１分け２敗）と、結果が出ていない。そんな状況で迎えるブラジル戦に向け、ＤＦ渡辺剛＝フェイエノールト＝は、戦い方は森保一監督をはじめとしたスタッフ陣が決めることを前提としながら「僕はカタールＷ杯じゃないですけど、（ＤＦラインを）べたべたに下げる時間帯があってもいいと思う。それをブラジル相手に試しておく、というのはありだと思う」と私見を述べた。

１０日には韓国代表に５―０で勝利したブラジル代表。渡辺は「（ブラジルは）２桁取れるぐらい力のあるチームだと思う。自分たちも一歩間違えれば、５点取られてもおかしくない。ボールを持たせて引き込んでからのショートカウンターも、（日本には）前に力がある選手がいるのでありかな、と。リスクを負わない戦い方は、見ている人は楽しいかはわからないですけど、自分たちは今、結果が１番求められていると思うので、そこを求めるならありかなと思います」と語り、戦い方の幅を広げることの重要性を説いた。

パラグアイ戦後には、夜遅くまで選手同士で話し合い「こうしたらよかったね、とか、次のブラジル戦はこうしたいよね、という話しはしました」と明かした渡辺。「意見を持っている選手が多いので、話していて（このチームは）良くなるだろうなと思うし、誰が出ても自分の意見を言えるところが今の代表のすごいところ。捨てたもんじゃないな、っていうか、まだまだ強くなっていくだろうなと感じました」とうなずき、森保ジャパンの明るい未来を予見していた。