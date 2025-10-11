コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から第１８代キングが決まる今回。１０組で争われるファーストステージが行われ、ファイナルステージに進む３組が決定した。

ロングコートダディ、や団、レインボーとなった。

◆ファイナリスト１０組のファーストステージの得点（出場順）

１：ロングコートダディ ４７４点（じろう９４点、山内健司９５点、秋山竜次９５点、小峠英二９５点、飯塚悟志９５点）

２：や団 ４７３点（じろう９６点、山内健司９３点、秋山竜次９７点、小峠英二９４点、飯塚悟志９３点）

３：ファイヤーサンダー ４５７点（じろう９０点、山内健司９０点、秋山竜次９１点、小峠英二９２点、飯塚悟志９４点）

４：青色１号 ４５８点（じろう９２点、山内健司９１点、秋山竜次９４点、小峠英二８９点、飯塚悟志９２点）

５：レインボー ４６４点（じろう９４点、山内健司９７点、秋山竜次９３点、小峠英二９０点、飯塚悟志９０点）

６：元祖いちごちゃん ４４７点（じろう９２点、山内健司９０点、秋山竜次８９点、小峠英二８７点、飯塚悟志８９点）

７：うるとらブギーズ ４４８点（じろう８８点、山内健司９１点、秋山竜次９０点、小峠英二８８点、飯塚悟志９１点）

８：しずる ４５７点（じろう８８点、山内健司９２点、秋山竜次９６点、小峠英二９３点、飯塚悟志８８点）

９：トム・ブラウン ４５１（じろう９０点、山内健司９４点、秋山竜次９２点、小峠英二８６点、飯塚悟志８９点）

１０：ベルナルド ４４５（じろう９１点、山内健司８９点、秋山竜次９０点、小峠英二８５点、飯塚悟志９０点）