¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¹©¾ìÄ¾Á÷¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼30Ê¬°ÊÆâ¤Ë´°Çä¡¡¹±Îã¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥»¡¼¥ë¤Ç
¡¡¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï10·î2Æü11»þ¡¢ËÜ¼Ò¥Ó¥ëÁ°¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ç14²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¹±Îã¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹©¾ìÄ¾Á÷¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¹©¾ìÄ¾Á÷¤Î¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ö¥ì¥ó¥É¡×560¥»¥Ã¥È¡Ê1¥»¥Ã¥È¡§100g¡ß4ÂÞ¡Ë¤òÈ¯Çä³«»Ï¸å30Ê¬°ÊÆâ¤Ë´°Çä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢10·î1Æü¤Î¡Ö¹ñºÝ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¤Î·¼È¯¤ÈÈïºÒÃÏÉü¶½»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼ÌµÎÁ¼õ¹Ö·ô¤äÆ±¼Ò¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¡£
¡¡º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¹Êó¡¦±Ä¶È¡¦¿Íºâ³«È¯¤Î¼Ò°÷¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î2050Ç¯ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±¼Ò¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥º¡ÊÃê½Ð¸å¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¡Ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥»¡¼¥ë¤Ç¤ÎÇä¾å¶â¤ÈÊç¶â¤Ï¡Ö¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¯¥ì¥ë¡¼¥¸¥å´ð¶â¡×¤«¤é¤Îµò½Ð¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹ñÆâÈïºÒÃÏ¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼À¸»º¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë³¤³°¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤é¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Î¼çÍ×¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë»º¤È¥Ú¡¼¥ë»º¤È¤Ê¤ë¡£1¥»¥Ã¥ÈÀÇ¹þ1000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£