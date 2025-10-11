¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢24¡¾26Ç¯ÀßÈ÷Åê»ñÈñ3000²¯±ß¡¡À½Â¤Ç½ÎÏ¤ò¶¯²½¡¡¥³¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤âÅ°Äì
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¶áÇ¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥³¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀßÈ÷Åê»ñ³Û¤Ï2021Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ2000²¯±ß¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡24Ç¯¤«¤é26Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï21¡¾23Ç¯Èæ1.5ÇÜ¤Î3000²¯±ß¤ò·×¾å¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢24Ç¯9·î¤Ë²ÔÆ¯¤·¤¿¹ë½£¤Î¿·¹©¾ì¤Î¤Û¤«¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÆîÉô¥í¥ó¥¢¥ó¾Ê¤Ë·úÀßÍ½Äê¤Î¿·¹©¾ì¤ä¹âº½¹©¾ì¤Ë¿·Àß¤¹¤ëÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¡¦ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡5·î20Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾®Ìî¿¿µª»Ò¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ïº£¸å¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È²æ¡¹¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡£¤¢¤È¤Ï¹©¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤â¹â¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³Æ¥¨¥ê¥¢¤ÎÇ½ÎÏÁý¶¯¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ¤òÄ¶¤¨¤¿¿Íºà¸òÎ®¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤Ë²¤½£¤Î¿Íºà¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¹¥»öÎã¤ò¿åÊ¿Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢´û¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¿ï°ì¤ÎÀ¸»º¸úÎ¨¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¥¿¥¤ÃæÉô¥µ¥é¥Ö¥ê¸©¤Î¹©¾ì¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥Ú¥×¥·¥³¡¦¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¤ÎÃÎ¸«¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹©¾ì¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ï¡¼¥ë¥ÉÀ¸»º²ñµÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò³«¤¡¢¤½¤³¤Ë²¤½£¤Î¹©¾ìÄ¹¤â¾·¤¤¤Æ¥µ¥é¥Ö¥ê¸©¤Î¹©¾ì¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹©¾ìÄ¹¤ÏÁáÂ®³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢À¸»º¸úÎ¨¤¬¤«¤Ê¤ê²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤Î¸¶ºàÎÁ¹âÆ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥ÈÁý¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åê»ñ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑÁý²Ã¤òµÛ¼ý¤¹¤Ù¤¯¡¢Çä¾å¼ý±×¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÉµá¤·¥³¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÅ°Äì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¥»¥°¥á¥ó¥È¤äAPAC¡Ê¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡Ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬²¤½£¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ý±×¤òÈ¼¤Ã¤¿Çä¾åÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¦RGM¡ÊRevenue Growth Management¡Ë¡£
¡¡¡ÖRGM¤È¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¡ÊPPA¡Ë¤Î¤³¤È¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÍÆÎÌ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÍø±×Î¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£²¤½£¤Ç¤ÏÁá¡¹¤ËÀìÌç¥Á¡¼¥à¤¬Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¡¢¥¢¥¸¥¢¤äÆüËÜ¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡PPA¤Î°ìÎã¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎËÜ¿ô¤È²Á³Ê¤òÄ´À°¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢ÍÆÎÌ¤òºÙ¤«¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤«¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿å¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¦GHG¡Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡Ë¤Î3¤Ä¤ò¼çÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤Ç¤¢¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£GHG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ï²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÙ¤ì¤º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£