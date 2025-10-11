コント芸人の頂点を決める「キングオブコント2025」が11日、TBS「お笑いの日2025」内で生放送され、ロングコートダディ、や団、レインボーの3組が最終決戦（ファイナルステージ）へ進出を決めた。

ファーストラウンドは、優勝候補のロングコートダディが2年連続トップバッターで登場した。地上に修業に来た地底人（兎）と少年（堂前）の物語。無邪気な質問を次々繰り出す子供と、いちいち大人げない反論を続ける地底人とのかみ合わない掛け合い。感動ストーリーに持って行くむちゃな展開で、笑いを量産した。いきなり474点の高得点をたたき出した。

続くや団は、中華料理店で最後の餃子1皿を巡る、2人の客（本間キッド、ロングサイズ伊藤）のコミカルな攻防戦を描いた。ロングコートダディとは1点差の2番手に。実力派2組の高得点で、ハイペースの争いとなった。

2組に続いたのは、5番手のレインボーだった。合コンがテーマのネタ。参加した男性（ジャンボたかお）が、女性お笑い芸人（池田直子）との速射砲のようなトーク回しに翻弄される。女性芸人の心理を巧みに描いた、コミカルでドラマチックなネタを披露し、464点で2組に続いた。最終決戦はこの3組で争われることになった。

「キングオブコント2025」は史上最多3449組がエントリーし、コント芸人のNo.1を争った。準決勝では、かが屋、男性ブランコ、蛙亭、コットン、ザ・マミィ、ななまがり、モンスターエンジンと実力派が落選。対照的に初出場が5組とフレッシュな顔ぶれとなった。決勝大会はトム・ブラウン、ベルナルド、元祖いちごちゃん、レインボー、青色1号、しずる、ファイヤーサンダー、ロングコートダディ、うるとらブギーズ、や団が出場。優勝者にはコント王者の称号と、賞金1000万円が与えられる。昨年はラブレターズが優勝した。

MCは「ダウンタウン」浜田雅功、進行はTBS日比麻音子アナウンサー。審査員は飯塚悟志（東京03）、小峠英二（バイきんぐ）、秋山竜次（ロバート）、山内健司（かまいたち）、じろう（シソンヌ）が務めた。