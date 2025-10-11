中西瞬、“Shun Nakanishi”名義で3rdシングル「Bug in my mind」配信開始 “恋の不安”を歌う等身大のラブソング 動画コメントも到着
Netflixの恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』で人気を集めた中西瞬が、“Shun Nakanishi”としての3rdシングル「Bug in my mind」を10日にデジタルリリースした。恋と孤独のあいだに生まれる“心のバグ”をテーマにした1曲となっている。
【動画】Shun Nakanishi「是非、聞いてください」ビデオコメント
同曲は、恋することで生まれる不安や猜疑心（さいぎしん）、そして傷つくことへの恐れを描いた内容。心の中で渦巻くノイズや妄想、理性と感情のすれ違いなど、誰もが抱える心の矛盾を音楽で表現している。Shun Nakanishiはその感情を“Bug in my mind（心のバグ）”と名づけたという。
Shun Nakanishiはリリースにあたり「好きな人を追いかけるほど自分がわからなくなる。私にとって“あなた”という存在が、どれほど不確かで、もしかしたら私が創り上げた虚像なのか。恋では片づけられない感情を描きました」とコメントを寄せた。等身大の感情をさらけ出すようなメッセージが、作品全体を通して印象的に響く。
中西は、2000年生まれ、福岡県出身。2024年7月にNetflixで配信された男性同士の恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』への出演をきっかけにブレイク。番組で結ばれた中井大とのユニット・DaiShunでも活動を行い、ソロではShun Nakanishi名義で音楽制作を続けている。
今年8月にデビューシングル「Rewind」を発表し、5ヶ月連続リリース企画をスタート。9月には「ラブソングは滅べばいい」をリリースし、今回の「Bug in my mind」はその第3弾となる。音楽活動のほか、Haze glitch名義でのプロデュースワークも行うなど、多面的なクリエイティブを展開している。
「Bug in my mind」はSpotify、Apple Music、LINE MUSIC、YouTube Musicなど主要音楽配信サービスで配信中。本人からのビデオコメントも到着している。
