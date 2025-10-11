TUY

台風第２３号は、１３日には伊豆諸島にかなり接近するおそれがあります。伊豆諸島では、暴風に厳重に警戒してください。また、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

【画像】三連休の台風は　13日に伊豆諸島接近

［気象概況］
　台風第２３号は、１１日１５時には奄美大島の東南東にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。また、前線が種子島・屋久島付近から伊豆諸島付近にのびています。
　台風は発達しながら、１２日にかけて日本の南から東海道沖を東北東へ進み、１３日には暴風域を伴って、台風第２２号と同じように伊豆諸島にかなり接近するおそれがあります。
　伊豆諸島では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、台風が接近する前から大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴って激しい雨の降っている所があります。１２日から１３日にかけては、台風周辺や台風本体の雨雲の影響を受け、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。

［風の予想］
　伊豆諸島では、１２日は非常に強い風が吹き、１３日は飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれのある猛烈な風が吹く所があるでしょう。九州南部・奄美地方と沖縄地方では、強い風や非常に強い風の吹く所がある見込みです。
１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　九州南部・奄美地方　１８メートル　（３０メートル）
　　沖縄地方　　　　　　１５メートル　（２５メートル）
１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　伊豆諸島　　　　　　２５メートル　（３５メートル）
　　九州南部・奄美地方　１８メートル　（３０メートル）
１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　伊豆諸島　　　３０メートル　（４５メートル）

［波の予想］
　伊豆諸島では、１２日から１３日にかけて、うねりを伴い大しけとなる所があるでしょう。九州南部・奄美地方と沖縄地方では、うねりを伴いしけとなる所がある見込みです。
１１日に予想される波の高さ
　　九州南部・奄美地方　４メートル　うねりを伴う
　　沖縄地方　　　　　　４メートル　うねりを伴う
１２日に予想される波の高さ
　　伊豆諸島　　　　　　６メートル　うねりを伴う
　　九州南部・奄美地方　４メートル　うねりを伴う
１３日に予想される波の高さ
　　伊豆諸島　　　　　　８メートル　うねりを伴う

［雨の予想］
　九州南部・奄美地方では１１日は、伊豆諸島では１３日にかけて、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降る所があるでしょう。
１１日１８時から１２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　伊豆諸島　　　　　　１００ミリ
　　九州南部・奄美地方　　８０ミリ
その後、１２日１８時から１３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　伊豆諸島　　　　　　２００ミリ

［防災事項］
　伊豆諸島では１３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また、１２日から１３日は、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。伊豆諸島では、９日の台風第２２号の記録的な大雨、暴風、高波の影響で、災害の危険度が高まりやすくなっている地域があります。九州南部・奄美地方と沖縄地方では、強風や高波に注意してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■勢力と位置データ

台風第23号(ナクリー)
2025年10月11日18時45分発表

11日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    奄美大島の東約180km
中心位置    北緯28度10分 (28.2度)
東経131度20分 (131.3度)
進行方向、速さ    北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域    南東側 220 km (120 NM)
北西側 165 km (90 NM)

12日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    種子島の東南東約180km
予報円の中心    北緯30度00分 (30.0度)
東経132度40分 (132.7度)
進行方向、速さ    北北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

12日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    紀伊半島沖
予報円の中心    北緯31度25分 (31.4度)
東経135度25分 (135.4度)
進行方向、速さ    東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)
暴風警戒域    全域 160 km (87 NM)

13日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    関東の南東
予報円の中心    北緯34度00分 (34.0度)
東経142度50分 (142.8度)
進行方向、速さ    東北東 35 km/h (18 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (170 NM)

14日15時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯35度05分 (35.1度)
東経154度05分 (154.1度)
進行方向、速さ    東 45 km/h (23 kt)
中心気圧    980 hPa
最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 430 km (230 NM)