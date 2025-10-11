日本代表は１１日、パラグアイ戦（２△２）から一夜明け、千葉市内でブラジル戦（１４日・味スタ）に向けたトレーニングを行った。パラグアイ戦に先発した選手は室内で軽めの調整となり、ブラジル戦出場を目指す選手がミニゲームなどで精力的に汗を流した。

＊ ＊ ＊

メキシコと引き分け、米国に敗れた９月の米国遠征に続き、パラグアイ戦も２―２のドロー。ＦＷ上田綺世のゴールで何とか引き分けに持ち込んだ、Ｗ杯出場決定国との“４連戦”は、３戦未勝利のまま最後のブラジル戦を迎えることになった。

２０１８年にスタートした森保ジャパンでは、３戦未勝利がワースト記録となっており、今回が３度目。１度目は１９年の南米選手権３試合で、２度目は２２年カタールＷ杯決勝トーナメント１回戦クロアチア戦（１△１、ＰＫ１●３）、第２次森保ジャパンの初陣ウルグアイ戦（１△１）、２戦目のコロンビア戦（１●２）で記録した。

ブラジル戦で引き分け以下に終わると、森保政権ワースト記録を更新する形となってしまう。ブラジルには過去１３試合で２分け１１敗と１度も勝利がない。１０日に韓国を５―０で一蹴した強国相手に、奮起が期待される。