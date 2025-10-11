◇MLB マリナーズ3×-2タイガース（日本時間11日、T-モバイル・パーク）

マリナーズがタイガースとの延長15回の激闘を制して、リーグ優勝決定シリーズ進出。ダン・ウィルソン監督が4時間58分の激闘を振り返りました。

マリナーズは1点ビハインドで迎えた7回、四球とヒットで2アウト1、2塁のチャンスを作ると、代打のレオナルド・リバス選手が同点タイムリー。その後は両チーム投手陣が奮闘をみせ、2-2のまま迎えた延長15回、1アウト満塁から4番のホルヘ・ポランコ選手がライトにサヨナラのタイムリーを放ち、約5時間の試合に終止符を打ちました。

ウィルソン監督は、「またしてもドラマチックな展開が続いたよ。今日の試合に注がれた英雄的な努力を、一人ひとりの選手から振り返ろうとしても、どこから手をつければいいか分からないくらいだ」とコメント。

続けて、「こういう試合では全員の力が必要です。延長戦では多くのチャンスがあったのに、あと一歩踏み込めませんでした。でも、死球や四球で出塁したり、出塁してプレッシャーをかけたり、大きな貢献がありました。そしてポロ(ポランコ選手)が決勝打を打ってくれた。繰り返しになるが、選手たちの戦いへの努力は称賛に値する。今年ずっと“戦い”について語ってきた。今夜は15回、いわば15ラウンドを戦い抜き、頂点に立った。本当に素晴らしい」と歴史的死闘を勝ち抜いたナインへの思いを口にしました。

さらに投手陣は、第3戦で6回1失点と好投を見せたローガン・ギルバート投手が中2日で登板するなど、2人の先発投手もリリーフ登板し、総動員でつかんだ勝利。「ブルペン陣と先発2人の投手の活躍を称える言葉が見つからない」とたたえ、「彼らはボールを受け取ると、試合から降りようとはせず、投球を続け、イニングを重ねた。これは…正直、少し感情的になるよ。だって彼らは信じられないほど、今夜どれだけ戦ったか。試合前にも話したけど、彼らの偉大さの理由の一つは、勝つまで球場を離れたくないという姿勢だ。今夜もまさにそれだった。勝つまで球場を離れたくなかった。そして彼らはそれを実現させたんだ」と最大限の賛辞の言葉を送りました。

また、「15回までファンがどうやってあのエネルギーを維持できたのか、正直わからないよ。15回になっても信じられないほどの大歓声が鳴り止まなかった。ここは特別な場所だ。T-モバイル・パークは特別な場所であり、今夜それが証明された」と本拠地の声援に感謝。「最初から最後まで、本当に素晴らしい試合だった。間違いなく、この試合は歴史に残るものだね。間違いなくね。そして、この感覚は本当に最高だ」と語りました。

マリナーズはイチロー氏や佐々木主浩氏が在籍した2001年以来のリーグ優勝決定シリーズ進出。日本時間13日からブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで第1戦が始まります。